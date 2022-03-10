الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المرور» تسحب آثار حادث تصادم بمحور 26 يوليو

حادث
حادث

انتقلت الخدمات المرورية بمديرية أمن القاهرة، منذ قليل، لتيسر حركة السيارات بمحيط مقر جهاز الأمن الوطني بالجيزة، إثر حادث مروري لم يخلف أي إصابات.

تلقى مسؤول غرفة إدارة المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق محور 26 يوليو، وانتقلت الخدمات المرورية، وتبين من الفحص اصطدام سيارة بالرصيف دون إصابات، وتم تجنيب السيارة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها تنسيقًا مع جهاز أكتوبر.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

الخدمات المرورية حركة السيارات محيط صابات جهاز الأمن الوطني

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يوم الشهيد

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