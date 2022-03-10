«المرور» تسحب آثار حادث تصادم بمحور 26 يوليو

انتقلت الخدمات المرورية بمديرية أمن القاهرة، منذ قليل، لتيسر حركة السيارات بمحيط مقر جهاز الأمن الوطني بالجيزة، إثر حادث مروري لم يخلف أي إصابات.



تلقى مسؤول غرفة إدارة المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق محور 26 يوليو، وانتقلت الخدمات المرورية، وتبين من الفحص اصطدام سيارة بالرصيف دون إصابات، وتم تجنيب السيارة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها تنسيقًا مع جهاز أكتوبر.



تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.