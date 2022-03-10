ضبط 11 طن دقيق مدعم بأحد المخابز السياحية ببرج العرب في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط ما يقرب من 11 طن دقيق بلدي مدعم في أحد المخابز السياحية ببرج العرب.

حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة وإشراف محمد شبور، رئيس الرقابة وعضوية المفتش مالك الشافعي، بالاشتراك مع مباحث التموين، وشرطة التعمير لجهاز مدينة برج العرب بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز السياحية بمدينة برج العرب لحيازته وتجميع كمية دقيق بلدى مدعم تقدر بعدد ٢١٤ شيكارة زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي١٠٧٠٠ كجم محظور بيعه وتداوله خارج المنظومة التموينية معبأ داخل أجولة بيضاء بغرض التربح من فارق الأسعار.

وقد تم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على كافة السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم حفاظًا على أموال الدعم المقدمة من قبل الدولة للمواطنين.