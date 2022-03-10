الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة حرس الحدود البولندية: استقبلنا 1.43 مليون شخص من الفارين من أوكرانيا

الفارين من أوكرانيا
الفارين من أوكرانيا

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الخميس، أن بولندا استقبلت 1.43 مليون شخص من الفارين من أوكرانيا.

وذكر راديو بولندا- في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن اللاجئين عبروا الحدود إلى بولندا منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الوافدين إلى بولندا يوم أمس (الأربعاء) فقط بلغ 117 ألفا و600 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة حرس الحدود.

وأضافت الوكالة- في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أن 22 ألف شخص آخرين قد وصلوا إلى بولندا بحلول الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس.

يشار إلى أن مجلس النواب البولندي قد وافق، في وقت سابق، على خطة لمساعدة الأوكرانيين الذين فروا من الغزو الروسي لبلادهم.

يذكر أنه وفقا للأمم المتحدة، فقد غادر 2ر2 مليون لاجئ أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل أسبوعين، وعلى الرغم من أن الغالبية عبرت الحدود إلى بولندا إلا أن العديد من اللاجئين دخلوا أيضا المجر وسلوفاكيا ومولدوفا ورومانيا.

وارسو الحدود البولندية بولندا أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد نهارًا.. و«الصغرى» بالقاهرة 8 درجات

الحكومة تنفى إلغاء نظام التعاقد بالحصة للمعلمين والاكتفاء بـ«التطوع»

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

عودة لأجواء يناير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة

سفارة مصر في كييف تناشد المصريين في أوكرانيا سرعة التواصل معها

رئيس طاجيكستان: الاتفاقات الموقعة مع مصر توفر أساسًا للارتقاء بالعلاقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية

مفتى الديار الفلسطينية يدين زيارة نائب الرئيس الأمريكى السابق للمسجد الإبراهيمى