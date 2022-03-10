وكالة حرس الحدود البولندية: استقبلنا 1.43 مليون شخص من الفارين من أوكرانيا

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الخميس، أن بولندا استقبلت 1.43 مليون شخص من الفارين من أوكرانيا.

وذكر راديو بولندا- في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن اللاجئين عبروا الحدود إلى بولندا منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الوافدين إلى بولندا يوم أمس (الأربعاء) فقط بلغ 117 ألفا و600 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة حرس الحدود.

وأضافت الوكالة- في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أن 22 ألف شخص آخرين قد وصلوا إلى بولندا بحلول الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس.

يشار إلى أن مجلس النواب البولندي قد وافق، في وقت سابق، على خطة لمساعدة الأوكرانيين الذين فروا من الغزو الروسي لبلادهم.

يذكر أنه وفقا للأمم المتحدة، فقد غادر 2ر2 مليون لاجئ أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل أسبوعين، وعلى الرغم من أن الغالبية عبرت الحدود إلى بولندا إلا أن العديد من اللاجئين دخلوا أيضا المجر وسلوفاكيا ومولدوفا ورومانيا.