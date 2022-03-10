بطريقة مبتكرة.. كيف تجهزين صينية بطاطس بالفراخ؟

صينية الدجاج بالبطاطس وجبة بسيطة لكنها شهية، وسهلة التجهيز، بحيث يمكن أن تخرج بشكل مثالي في كل مرة.

المكونات

بطاطس صغيرة، فمن السهل تقطيع هذه البطاطس الصغيرة إلى قطع بالحجم المناسب دون القيام بالكثير من العمل.

زيت الزيتون، حتى يساعد في التأكد من أن البطاطس تصبح طرية ومقرمشة.

ثوم مفروم

بابريكا، يضيف دفعة من اللون والنكهة

ملح

صدور الدجاج دون عظم وجلد أفضل

الطريقة

قطعي البطاطس الصغيرة إلى نصفين في وعاء به الثوم والفلفل الحلو والملح ونصف زيت الزيتون تقريبًا.

قلبي جيداً لتغطيهما.

انقلي البطاطس إلى صينية واتركيها على النار لمدة 10-15 دقيقة.

في غضون ذلك أضيفي الدجاج إلى الوعاء مع باقي زيت الزيتون وغطيه جيدًا.

بمجرد أن تصبح البطاطس بنية، أضيفي الدجاج إلى الصينية واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أخرى، حتى ينضج الدجاج تمامًا.

أين تضعين صينية الفراخ في الفرن؟

هذا يعتمد على نوع الفرن الذي لديك، بالنسبة للفرن التقليدي، قومي بوضعها على الرف العلوي لأن كل الحرارة تأتي من الأسفل ولا تريدين أن يقوم الدجاج بالحصول على لون سريع دون أن ينضج، بالنسبة للفرن الحراري نظرًا لتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ، فإن وضع الصينية ليس بنفس الأهمية.

هل يجب أن أغطي الدجاج بورق الألومنيوم أثناء وجودها في الفرن؟

إذا وجدت أن صدور الدجاج لم تنضج بعد، فإن تغطيتها بورق الألومنيوم أثناء تواجدها في الفرن هي إحدى الطرق للوصول إلى النضج والتسوية اللازمة والحفاظ على الدجاج طريًا.

تخزين الباقي من صينية البطاطس بالفراخ

تبقى بقايا الطعام لهذه الوصفة جيدة وستبقى لذيذة لعدة أيام بعد ذلك، ستدوم بقايا الطعام لمدة 4-5 أيام إذا تم تخزينها بشكل صحيح في حاوية محكمة الإغلاق.