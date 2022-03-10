«بيطري القناة» تعقد مؤتمرها الثامن تحت عنوان «الفكر.. الريادة.. الإبداع»

شهدت كلية الطب البيطري التابعة لجامعة قناة السويس، فاعليات المؤتمر الطلابي لكلية الطب البيطرى تحت رعاية ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس و بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وبإشراف تنفيذي الدكتور داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة أمينة دسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب .

وينظم المؤتدتمر وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية تحت إشراف الدكتورة آمال مختار النحلة مدير الوحدة و الدكتورة رانيا حلمى مقرر المؤتمر .

بدأت فاعليات المؤتمر الطلابى بالسلام الجمهورى ثم تلاوة بعض آيات الذكر الحكيم، كلمة الدكتورة داليا منصور بإلقاء كلمتها التى أوضحت خلالها للطلاب أن هذا المؤتمر يضع الطلاب على أول طرق البحث العلمى لزيادة مهارات التقديم و العرض وتنمية الإبداع لدى الطلاب هو من أهم الركائز الأساسية للمؤتمرات البحوث الطلابية و تنمية الثقة بالنفس.

ثم قامت الدكتورة داليا منصور بتوزيع شهادات التقدير على طلاب بيطرى المشاركين فى عرض مسرحية لتبدأ بعدها العروض التقديمية للطلاب،و فقرات غنائية.

ومن جانبه، أكد قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الغايات التى تهدف إليها المؤتمرات الطلابية إعداد أجيال من الخريجين المتميزين طبقًا للمعايير القومية لزيادة قدراتهم التنافسية في أسواق العمل وتطوير البحث العلمي ودعمه وتوظيفه في حل المشكلات المجتمعية، وكذلك تعزيز مهارات وقدرات الطلاب على البحث العلمى، وأخيراً تقييم ومتابعة أداء الطلاب والفاعلية التعليمية والبحثية.