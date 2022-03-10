الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بيطري القناة» تعقد مؤتمرها الثامن تحت عنوان «الفكر.. الريادة.. الإبداع»

المؤتمر
المؤتمر

شهدت كلية الطب البيطري التابعة لجامعة قناة السويس، فاعليات المؤتمر الطلابي لكلية الطب البيطرى تحت رعاية ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس و بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وبإشراف تنفيذي الدكتور داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة أمينة دسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب . 

وينظم المؤتدتمر وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية تحت إشراف الدكتورة آمال مختار النحلة مدير الوحدة و الدكتورة رانيا حلمى مقرر المؤتمر . 
بدأت فاعليات المؤتمر الطلابى بالسلام الجمهورى ثم تلاوة بعض آيات الذكر الحكيم، كلمة الدكتورة داليا منصور بإلقاء كلمتها التى أوضحت خلالها للطلاب أن هذا المؤتمر يضع الطلاب على أول طرق البحث العلمى لزيادة مهارات التقديم و العرض وتنمية الإبداع لدى الطلاب هو من أهم الركائز الأساسية للمؤتمرات البحوث الطلابية و تنمية الثقة بالنفس.  
ثم قامت الدكتورة داليا منصور بتوزيع شهادات التقدير على طلاب بيطرى المشاركين فى عرض مسرحية لتبدأ بعدها العروض التقديمية للطلاب،و فقرات غنائية. 

ومن جانبه، أكد قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الغايات التى تهدف إليها المؤتمرات الطلابية إعداد أجيال من الخريجين المتميزين طبقًا للمعايير القومية لزيادة قدراتهم التنافسية في أسواق العمل وتطوير البحث العلمي ودعمه وتوظيفه في حل المشكلات المجتمعية، وكذلك تعزيز مهارات وقدرات الطلاب على البحث العلمى، وأخيراً تقييم ومتابعة أداء الطلاب والفاعلية التعليمية والبحثية.

بيطري قناة السويس طب بيطري قناة السويس كلية طب بيطري قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد نهارًا.. و«الصغرى» بالقاهرة 8 درجات

الحكومة تنفى إلغاء نظام التعاقد بالحصة للمعلمين والاكتفاء بـ«التطوع»

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

عودة لأجواء يناير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة

سفارة مصر في كييف تناشد المصريين في أوكرانيا سرعة التواصل معها

رابط مباشر.. نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية

مفتى الديار الفلسطينية يدين زيارة نائب الرئيس الأمريكى السابق للمسجد الإبراهيمى