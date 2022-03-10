الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء فعاليات مؤتمر «تحديات وآفاق مهنة المحاسبة والمراجعة» بكلية التجارة

المؤتمر العلمى الخامس
المؤتمر العلمى الخامس لكلية التجارة

افتتح الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العلمى الخامس لقسم المحاسبة، تحت عنوان "تحديات وآفاق مهنة المحاسبة والمراجعة فى القرن الحادي والعشرين"، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.

IMG-20220310-WA0005

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، والدكتور شحاته السيد شحاته رئيس المؤتمر، والدكتور ناصر نور الدين نائب رئيس المؤتمر، والدكتورة رحاب المرسي مقرر المؤتمر، ولفيف من أساتذة قسم المحاسبة والمراجعة، وعدد من رموز المحاسبة بمصر، والوطن العربي.

وأكد «أبو النجا» خلال كلمته على أهمية المؤتمر الذي يناقش واحدة من أهم القضايا المطروحة في مجال المحاسبة والمراجعة، وهى قضية التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة والمراجعة فى القرن الحادي والعشرين، مشيرًا ألى أن مهنة المحاسبة تواجه تحديات كثيرة ينبغى طرحها ومناقشتها استعداداً للتعامل الذكي معها.

وأوضح أن أهم هذه التحديات هى أمية تكنولوجيا المعلومات في مجال المحاسبة، والتشغيل الآلي أو ما يمكن أن يطلق عليه أتمتة المحاسبة Accounting Automation، وتغيير شكل وطبيعة العلاقات مع العملاء بالنسبة لمكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين، والمتطلبات والمهارات الجديدة لمهنة المحاسبة، وقوانين الضرائب التي تتغير بشكل مستمر ومضطرد، وارتفاع المنافسة في مجال المحاسبة.

IMG-20220310-WA0006

ولفت إلى أن هذا الأمر انعكس بدوره على نوعية جديدة من المحاسبين تتمثل في شكل المحاسـب المعاصر وهو "المحاسب الاستشاري Advisor" الذي يمثل قيمة كبيرة من خلال مساعدتها على اتخاذ قرارات كفء وفعالة لمؤسسته.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد الصيفي فى كلمته على حتمية تطوير التعليم المحاسبي والبنية الأساسية المحاسبية، والارتقاء بمستوى مهنة المحاسبة والمراجعة، وتكوين قاعدة علمية رصينة لدعم تلك المشاريع، من أجل محاولة تضييق الفجوة بين الناحية الأكاديمية وواقع الممارسة في الحياة العملية.

IMG-20220310-WA0003

كما أكد على سعى كلية التجارة باستمرار إلى وضع استراتيجية شاملة للبرامج والأبحاث وفق معايير الجودة، لكي تواكب مستوى نظيراتها من الجامعات المحلية والاقليمية والعالمية، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل تنفيذية هادفة لتحقيق احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي الحالية.

IMG-20220310-WA0004

وأشار إلى تزايد الاعتماد على التحول الرقمى في عالم الأعمال، خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال فترة وباء كورونا، حيث غير الوباء من نهج إدارة الأعمال بشكل عام، ولهذا وجدت الكثير من الشركات الضرورة لتعديل استراتيجياتها من أجل الاستجابة بشكل فعال للتأثير الكبير للتحول الرقمي على طرق العمل التقليدية، والاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية لتسهيل العمليات التجارية والاستيعاب من المزايا التنافسية للمنظمات.

الإسكندرية المؤتمر العلمى الخامس تحديات وآفاق مهنة المحاسبة والمراجعة القضايا المطروحة جامعة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد نهارًا.. و«الصغرى» بالقاهرة 8 درجات

الحكومة تنفى إلغاء نظام التعاقد بالحصة للمعلمين والاكتفاء بـ«التطوع»

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

عودة لأجواء يناير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة

سفارة مصر في كييف تناشد المصريين في أوكرانيا سرعة التواصل معها

رابط مباشر.. نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية

مفتى الديار الفلسطينية يدين زيارة نائب الرئيس الأمريكى السابق للمسجد الإبراهيمى