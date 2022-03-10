الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الشعور بالاختناق» الأبرز.. 7 أشكال للتوتر في لغة الجسد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في فن وعلم لغة الجسد، هناك العديد من الأمور التي يجب أن تعرفها حيث يمكن من خلالها التعرف على شخصية من تتعامل معهم مما يسهل عليك معرفتهم، وفي حال كان هذا الشخص قريب منك تساعدك لغة الجسد على التعرف على المشاكل الخاصة به، أو على الأقل تنذرك بوجود مشكلة من عدمه ومن ثم تبدأ في علاجه.

وهناك عدد من العلامات التي ما إن قام به الشخص الذي أمامك حتى تتأكد من أنه مصاب بالتوتر، وهذه العلامات نرصدها في السطور التالية بحسب ما ورد في موقع "mindtools".

 

التلعثم في الكلام:
إذا كان الشخص الذي أمامك لا تستطيع تكوين جمل بسهولة ولا يدري ما الذي يمكن أن يقوله على وجه التحديد فإن هذا الشخص مصاب بالتوتر ويجب أن تحاول طمأنته لكي يمكن أن يتحدث بطلاقة.

 

عدم الرغبة في الاقتراب من الاخرين:
ستجد الشخص الذي يعاني من اضطرابات نفسية في صورة توتر، لا يرغب في أن يقترب منه أحد، ستجد عبارة ابتعد عني قليلا، ملاصقة تماما لحديثه، وتتردد على لسانه كل دقيقة تقريبا، فالاقتراب أكثر من اللازم بالنسبة له يجعله يشعر بالاختناق الناتج عن التوتر.

 

ارتعاش اليدين:

عند وجود شك في أن الشخص الذي أمامك مصاب بالتوتر، أنظر إليه يديه فإنك حتمًا ستجد أنها مرتعشة وتزداد حدة الارتعاش كلما زاد في التوتر.

 

احمرار الوجه:

كما يعد احمرار الوجه علامة بارزة في لغة الجسد عند الشعور بالقلق والتوتر، فعند ملاحظتك ذلك يمكن أن تستشف بسهولة الحالة النفسية التي يمر بها الشخص الذي أمامك الآن.

علامات أخرى:

بالإضافة إلى عدد كبير من العلامات الأخرى والتي يفسرها علم لغة الجسد على أنها توتر، مثل عض الشفتين، والضغط على الأسنان والشعور بالاختناق.

إعطاء الأولوية للنوم وتقليل التوتر قلق مشكلة نفسية النفس

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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