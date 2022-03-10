جامعة بنها تحتفل بافتتاح جامعة الطفل بدورته المجمعة

شهدت كلية التربية النوعية بجامعة بنها فعاليات احتفالية افتتاح جامعة الطفل بدورته المجمعة (5، 6) وبدء تنفيذ أنشطة الفنون والثقافة والموسيقى.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها أن فريق عمل جامعة الطفل بكلية التربية النوعية بجامعة بنها يقدم خدماته لقرابة الـ100 طفل بجامعة الطفل في كافة الأنشطة بهدف تنمية قدرات الأطفال ورفع مستواهم الفني والثقافي والتكنولوجي والفكري ليكونوا نواة للارتقاء بالوطن ورفع شأن مصر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ الأنشطة.

وأوضح الدكتور إبراهيم سيد أحمد منسق عام جامعة الطفل بجامعة بنها أن جامعة الطفل هي مبادرة "أطفال علماء لمستقبل أفضل" مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتقوم على رعايتها وتنفيذها جامعة بنها وهي مشروع تعليمي غير تقليدي يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي، عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي، فيؤهلهم للاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي، ويزيد من قدراتهم الإبداعية والابتكارية، وجامعة بنها هي وأعضاء هيئة التدريس بها يقومون بتوفير البيئة العلمية المناسبة حتى يتاح لاطفالنا تلك اللحظة لينظروا من خلالها ويرسموا منها مستقبلهم.

ولفت إلى أن أهداف جامعة الطفل تتمثل في إعداد جيل من الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية والابتكارية من أجل مستقبل أفضل وتشكيل عالم متميز وتعزيز العلاقة الارتباطية بين الأطفال والجامعات المحيطة بهم في المناطق المجاورة ودعم برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون واكتشاف المبتكرين والمخترعين من الأطفال ومساعدة الأطفال على تحديد الأهداف المستقبلية وتعزيز احترام الذات والثقة الخاصة بهم وبناء الشخصية وتشجيع أساتذة الجامعات ومعاونيهم على المشاركة التطوعية في الأنشطة التي تخدم المجتمع والمستفيدين هم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15 عاما.

وأشار إلى أنها تمنح شهادة تخرج معتمدة من أكاديمية البحث العلمي ويتم تنفيذ الأنشطة في مجالات مختلفة كالفنون والثقافة والموسيقى والطاقة والبيئة والمياه والصحة والعلوم والمصريات والآثار المصرية القديمة والفلك والميكاترونيك أو الريبوتات وريادة الأعمال وغيرها من المجالات على مستوى كليات جامعة بنها.