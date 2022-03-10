الإعدام لعامل قتل شقيق زوجته بنجع حمادي

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير، عامل، بالإعدام شنقا، بتهمة قتل شقيق زوجته لرفضه عودتها إليه بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى 10 يناير 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع عمرو عادل نور الدين، وإصابة خاله ايمن شرقاوي أبو الفضل، بطلقات نارية بقرية بهجورة بنجع حمادي.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، نجاح. ف.د، 32 عاما، مقيم ابوتشت، قتل المجني عليه وهو شقيق زوجته وأصاب خاله، بعد رفضهما عودتها إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات المصاهرة.

وأحالت النيابة العامة القضية التي حملت رقم 11121 لسنة 2021 جنايات نجع حمادى، والمقيدة برقم 1729 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالإعدام شنقا بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي.

وكانت عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر ، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير، عامل بالإعدام شنقا، والسجن لآخرين بتهمة قتل عامل بسبب خلافات على مطب صناعي.

تعود أحداث القضية إلى 31 يوليه 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع عبد الفتاح عبد الشافي ابراهيم، وإصابة عبد الناصر علي عبد العاطي، وإسماعيل محمد حسين، و سيد علي الراوي، في مشاجرة بسبب خلافات على مطب صناعي بقرية زليتم التابعة لقرية الغربي بهجورة بنجع حمادي.

وكشفت التحريات أن المتهمين في الواقعة، علي.ش.ع، موظف بالأوقاف، ومحمد.م.م، وشقيقه مسعود، وعصمت.ا.م، قتلوا المجني عليه وشرعوا في قتل المصابين بسبب خلافات على مطب صناعي.