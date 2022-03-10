الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة الحياة.. جزيرة غمام على رأسها

قناة الحياة
قناة الحياة

يبحث عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة الحياة والتي يتواجد على رأسها مسلسل جزيرة غمام بطولة الفنان طارق لطفي، ونرصد قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة الحياة خلال التقرير التالي:

مسلسل جزيرة غمام رمضان 2022

تراهن شبكة قنوات الحياة على مسلسل جزيرة غمام بطولة الفنان طارق لطفي خلال الموسم الرمضاني القادم، ويعتبر المسلسل هو المسلسل الحصري الأول على القناة وبدأت قناة الحياة الترويج له خلال الأيام الماضية من خلال البوستر الرسمي للعمل، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم منهم الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة مي عز الدين والفنان أحمد أمين  والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج سينرجي  والمتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 رمضان 2022

وتعرض قناة الحياة مسلسل في بيتنا روبوت 2 خلال موسم مسلسلات رمضان 2022، ويعرض العمل بشكل حصري خلال رمضان القادم، والمسلسل من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف ومن إنتاج روزناما.

مسلسل دايما عامر رمضان 2022

وتنافس قناة الحياة بمسلسل دايما عامر ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة الحياة من بطولة الفنان مصطفى شعبان خلال رمضان 2022 والمسلسل بطولة لبلبة وصلاح عبد الله ونضال الشافعي وميرنا نور الدين ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس.

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مسلسل يوتيرن رمضان 2022

يعرض مسلسل يوتيرن على قناة الحياة مع قنوات أخرى تابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل الجديد من بطولة ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وعبير صبري ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.

مسلسل ملف سري رمضان 2022

ويعرض مسلسل ملف سري على شاشة الحياة خلال رمضان، بالتزامن مع قنوات أخرى وهو من بطولة هاني سلامة ونضال الشافعي ومحمد محمود عبد العزيز ومن تأليف محمود حجاج ومن إخراج حسن البلاسي ومن إنتاج فنون مصر.

قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة الحياة قائمة مسلسلات رمضان قناة الحياة رمضان 2022 مسلسل جزيرة غمام مسلسل جزيرة غمام رمضان 2022 مسلسل دايما عامر رمضان 2022 مسلسل يوتيرن رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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