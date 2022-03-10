جديد سلسلة «ما».. الهيئة العامة للكتاب تصدر «ما علم الفولكلور»

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة دكتور هيثم الحاج علي، في سلسلة "ما" كتاب "ما علم الفولكلور" للدكتور محمد الجوهري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة.

علم الفولكلور له تعريفات كثيرة ونجد أن كل تعريف قد ارتبط بتراث علمي في دولة أو عدة دول معينة، وبعضها قد ارتبط بفترة أو فترات زمنية معينة، ويتناول الكتاب تلك التعريفات، كما يتناول كذلك الحاجة إلى علم الفولكلور من خلال أهميته النظرية والتطبيقية.

ويتحدث الكتاب عن المعتقدات والمعارف الشعبية، والعادات والتقاليد الشعبية، والأدب الشعبي والثقافة المادية والفنون الشعبية.

وتعد سلسلة ما مشروع معرفي يتيح للقارئ وخاصة الشباب التعرف على المداخل الأساسية للمعرفة في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والفكرية والأدبية وغيرها.

وقد طرحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، جميع الكتب التي صدرت ضمن سلسلة "ما" الموجهة للشباب ومحبي القراءة من الأجيال الجديدة، بشكل مجاني وكهدية للقراء على بوابة الثقافة المصرية.

تأتي سلسلة "ما" لجذب العديد من الشباب للقراءة في موضوعات معرفية مختلفة، منها ما علم الفلسفة، وما التاريخ، وما الشعر وإلخ. من معارف وعلوم، وتلعب سلسلة ما دور بارز في تبسيط مفاهيم والتعريفات لتلك المعارف، وذلك حتى تكون بمثابة مدخل للقراء على أهم المجالات المعرفية، والتي بدورها تسهم في تطور الفكر البشري، ولتمهيد الطريق لمن يريد أن يخطو خطواته الأولى في المعرفة الجادة بشكل بسيط لا يخل أبدا من أهمية تلك المعارف، ولكن يجعلها بمثابة مدخل للتعريف بها، وهدفها الرئيس هو الوصول إلى أكبر عدد من القراء في مختلف الشرائح العمرية أطفال وشباب وكبار حتى يتسنى جذب جمهور أكبر للقراء والتفاعل مع تلك المعارف بشكل جدي، وتتيح الهيئة تحميل الأعداد بصيغة pdf مجانًا على الرابط التالي.