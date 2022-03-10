الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: مهلة 24 ساعة لإعداد تقرير عن أسباب وخسائر الحريق بمحمية سالوجا

متابعة محافظ أسوان
متابعة محافظ أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ميدانياً الجهود المبذولة لعمليات مجابهة تداعيات الحريق الكبير الذي اندلع في محمية سالوجا وغزال الطبيعية رافقه خلالها الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والعميد إبراهيم علوي مستشار وزيرة البيئة للمحميات الطبيعية، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ، وخلال جولته التفقدية بالمحمية الطبيعية. 

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وأعطى محافظ أسوان مهلة 24 ساعة للجنة المختصة والمكونة من قيادات وزارة البيئة والحماية المدنية والبحث الجنائي لعرض تقرير مفصل عن أسباب إندلاع الحريق، وحجم الخسائر لرفعه لمجلس الوزراء ووزارة البيئة والنيابة العامة. 

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وشدد اللواء أشرف عطية،على أهمية تطوير وسائل الاتصال للإبلاغ الفوري، مع رفع كفاءة منظومة الحريق بجزر سالوجا وغزال ومراجعتها مع إدارة الحماية المدنية لسرعة التدخل والتعامل فى أي مواقف طارئة مستقبلياً. 

وأكد المحافظ أن مواجهة الحريق شهدت ملحمة عمل مشتركة وتنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن مما ساهم في سرعة إخماد الحريق ،وأنه تجري حالياً عملية التبريد حيث قامت الحماية المدنية بدفع 8 طلمبات إطفاء عائمة ، وأيضاً 6 طلمبات إطفاء نقالي، وكذا 4 لنشات من الإنقاذ النهري، فضلاً عن قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بتخصيص عبارة غرب أسوان النيلية لنقل سيارات الإطفاء الكبيرة حمولة 9 طن للإسراع فى أعمال الإطفاء، فيما قامت إدارة الإسعاف بتوفير لنش إسعاف لتأمين القوات أثناء الإطفاء. 

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وطالب بضرورة وضع خطة من إدارة المحميات الطبيعية لإعادة المحمية لطبيعتها من الأشجار والحفريات التي تأثرت بهذا الحادث ، وخاصة أن محمية سالوجا وغزال تعتبر ضمن المزارات السياحية الهامة ، ومقصدا لسياحة مراقبة الطيور ، ومحطة أساسية لرحلات الطيور في الصيف والشتاء ، وهي غير قابلة لإقامة أي مشروعات استثمارية في المستقبل بعد إعلانها كمحمية طبيعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 1986

أسوان حريق الحماية المدنية محافظ أسوان وزيرة البيئة سالوجا وغزال

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