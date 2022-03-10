فرنسا تدين الضربات الروسية لمستشفى أطفال فى ماريوبول شرقى أوكرانيا

أدان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، الضربات الروسية التي استهدفت مسشفى للأطفال في مدينة «ماريوبول» شرقي أوكرانيا .

وقال أتال- في حوار خاص لإذاعة "آر تي إل فرانسا" الإخبارية اليوم الخميس- إنه تم استهداف نساء وأطفال ومقدمي الرعاية الطبية داخل المستشفى، موضحا أن هذا العمل يعد أمرا لا يوصف، وأن بلاده تدعو مجددا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

يذكر أن ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة صغيرة، قتلوا في القصف الروسي على مستشفى للأطفال في ماريوبول في شرق أوكرانيا أمس الأربعاء، كما أعلنت بلدية هذه المدينة الساحلية في وقت سابق اليوم.. وأفادت الحصيلة السابقة التي نشرتها السلطات في اليوم السابق عن إصابة 17 شخصا بجروح.