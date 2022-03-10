الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تدين الضربات الروسية لمستشفى أطفال فى ماريوبول شرقى أوكرانيا

المتحدث باسم الحكومة
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "جابرييل أتال

أدان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، الضربات الروسية التي استهدفت مسشفى للأطفال في مدينة «ماريوبول» شرقي أوكرانيا .

وقال أتال- في حوار خاص لإذاعة "آر تي إل فرانسا" الإخبارية اليوم الخميس- إنه تم استهداف نساء وأطفال ومقدمي الرعاية الطبية داخل المستشفى، موضحا أن هذا العمل يعد أمرا لا يوصف، وأن بلاده تدعو مجددا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

يذكر أن ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة صغيرة، قتلوا في القصف الروسي على مستشفى للأطفال في ماريوبول في شرق أوكرانيا أمس الأربعاء، كما أعلنت بلدية هذه المدينة الساحلية في وقت سابق اليوم.. وأفادت الحصيلة السابقة التي نشرتها السلطات في اليوم السابق عن إصابة 17 شخصا بجروح.

باريس أوكرانيا ماريوبول مستشفى أطفال في ماريوبول الضربات الروسية فرنسا

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