الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: قدمنا لقاحات كورونا لجيوش أكثر من 30 دولة ‎‎

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

قال المتحدث باسم وفد جيش التحرير الصيني وقوات الشرطة المسلحة الشعبية، وو تشيان، إن الجيش الصيني قدم مساعدات لقاح "كوفيد-19" لجيوش أكثر من 30 دولة، بما في ذلك باكستان وكمبوديا ومنغوليا وغينيا الاستوائية، حسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم.

كما أكد، في وقتٍ سابق، أن الجيش الصيني لعب دورًا نشطًا في الحرب العالمية ضد "كوفيد-19" داعمًا بشكلٍ كامل احتواء الوباء في البلاد.

وتابع: "إن جيش التحرير الشعبي تعاون مع جيوش أكثر من 50 دولة في مكافحة المرض من خلال تقديم الإمدادات الطبية، وإرسال فرق الخبراء، وعقد اجتماعات افتراضية لتبادل الخبرات في مكافحة الفيروسات"، مضيفًا: الجيش سيعزز التعاون مع سلطات الدفاع الأجنبية والجيوش في هذه الأوقات العصيبة.

الجيش الصيني لقاحات كوفيد الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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