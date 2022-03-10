اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار بورسعيد الدولي

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لمطار بورسعيد الدولي، في إطار الجولات التفقدية التي تقوم بها اللجنة وفقا لتوجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات المصرية بصورة دائمة.

بدأت اللجنة جولتها بتفقد مبنى الركاب وصالتى السفر والوصول ومنافذ الأسواق الحرة وكاونترات الجوازات بالمبنى، وتم الإطلاع على كافةالإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر والمطبقة داخل صالات السفر والوصول بالمطار، وكذلك إجراءات تعقيم الحقائب على السيور والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية.

كما قامت اللجنة بزيارة كل من برج المراقبة الجوية والجمارك ومكتب الحجر الصحى والحماية المدنية وموقع سيارات الإسعاف وغرفة العزلوهنجر شركة الخدمات البترولية والمبنى الإدارى الخاص بها ومبنى الأرصاد الجوية وصالة كبار الزوار بالمطار.

كما تابع الطيار منتصر مناع حركة التشغيل بالمطار والتى تعتمد بشكل رئيسي على الطائرات الخاصة وطائرات الخدمات البترولية.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.