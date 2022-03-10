الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل يستهدف كورونا الفئات الأكثر فقرا فقط في المملكة المتحدة؟

فيروس كورونا يستهدف
فيروس كورونا يستهدف الفئات الفقيرة في بريطانيا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه من المرجح أن يصاب الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر فقرا في المملكة المتحدة بفيروس كورونا، لكن الأبحاث تشير إلى أن هذه العلاقة هي طريق ذو اتجاهين: الإصابة بالعدوى تزيد أيضًا من خطر تعرض الناس للصعوبات الاقتصادية، خاصة إذا أصيبوا بفيروس كورونا لفترة طويلة.

وقال أدريان مارتينو ، أستاذ في عدوى الجهاز التنفسي والمناعة في جامعة كوين ماري بلندن (QMUL) التي أشرفت على البحث "عززت النتائج الدعوات إلى الوزراء لبذل المزيد من الجهد لدعم العدد المتزايد من البالغين في سن العمل المتأثرين بالوباء، والتي تُعرف أيضًا باسم متلازمة كورونا ما بعد الحادة (Pacs)".

وقالت لويز بارنز ، مؤسسة مجموعة دعم Pacs19: "لقد فقد العديد من موظفي شركات النقل لمسافات طويلة وظائفهم ، وفي بعض الحالات يكون لدى شركائهم Pacs ، لذلك فقدوا راتبيْن". 

وتابعت "أنه في حين تمكن الكثيرون من الحصول على مدفوعات الدعم الشخصي PIP، فإن البعض لم يحصلوا عليها ولم يعودوا يتلقون الدعم من قبل أرباب عملهم، وبالتالي فهم يواجهون كابوسًا ماليًا ويحتاجون إلى دعم مالي ".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، يعيش حوالي 1.3 مليون شخص ، أو 2 ٪ من سكان المملكة المتحدة ، مع أعراض وتوابع فيروس كورونا لفترة طويل، كما أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 69 عامًا هم الأكثر تعرضًا للخطر ، وقد أعرب الخبراء عن مخاوفهم بشأن تأثير العديد من الأشخاص في سن العمل الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد وإعاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من أجل التحقيق في العواقب الاقتصادية للمرض ، حلل مارتينو وزملاؤه بيانات 16910 بريطانيًا تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر أكملوا استبيانات شهرية حول صحتهم ودخل الأسرة بين مايو 2020 وأكتوبر 2021.

ووجدت الدراسة، أن الاختبار الإيجابي لفيروس كورونا كان مرتبطًا بزيادة بنسبة 39 ٪ في احتمالات الأشخاص الذين يبلغون عن عدم كفاية الدخل لتلبية احتياجاتهم الأساسية ، وزيادة خمسة أضعاف في عدد الأشخاص الذين يبلغون عن فترة طويلة من التغيب عن العمل لفترة مرضية ، مقارنة مع أولئك الذين لم يصابوا بالعدوى.

المملكة المتحدة اقتصاد فيروس كورونا مدفوعات اقتصادي متلازمة المناعة جهاز التنفس شركات النقل

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وائل لطفي

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