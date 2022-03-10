آخرهم شيرمان.. أبرز زيارات مسئولي واشنطن إلى مصر منذ تولي بايدن

تزور ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، مصر اليوم الخميس، ضمن جولة موسعة تجريها بعدة دول شملت إسبانيا والمغرب والجزائر.

وفي السطور التالية ترصد الدستور، أبرز زيارات المسئولين الأمريكيين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه إلى مصر.

زيارة ويندي شيرمان

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن شيرمان ستتوجه إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين (10 و11 مارس) في ختام جولتها التي بدأتها يوم 4 مارس.

هذا ومن المقرر أن تلتقي شيرمان خلال زيارتها مصر بوزير الخارجية سامح شكري وغيره من كبار المسؤولين المصريين في القاهرة، كما تلتقي نائبة الوزير برئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، حيث تستضيف جلسة نقاش مع دعاة مصريين في حقوق الإنسان وتلتقي كذلك بالشباب المصري.

وتطورت العلاقات المصرية الأمريكية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جو بايدن، لتشهد تعاونا مثمرا في كافة المجالات، وظهر هذا التعاون جليا في زيارات لكبار مسئوليين أمريكيين لمصر على مدار الفترة الماضية.

وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة مايو الماضي حيث التقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مصر

زار الجنرال كينيث ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، مصر في فبراير الماضي، وقام بعدة لقاءات تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

سبق وان زار ماكينيزي مصر سبتمبر الماضي على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021".

وفد من الكونجرس يطلع على مبادرة حياة كريمة

استضاف مقر مجلس الوزراء اجتماعاً منتصف يناير الماضي، يضم وفد مساعدي أعضاء الكونجرس،، لإطلاعهم على أهم ملامح المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وخلال الاجتماع استعرض السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أهم عناصر مبادرة حياة كريمة، مشيراً إلى أنها مبادرة متفردة وغير مسبوقة، سواء من ناحية المواطنين المشمولين بالمبادرة، والذين يقترب عددهم من 60 مليون مواطن، أو من ناحية حجم التدخلات التي يجرى تنفيذها، والتي يتجاوز إجمالي تكلفتها 700 مليار جنيه.

مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي الرئيس السيسي

اجتمع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكري، في القاهرة حيث شدد سوليفان خلال لقائه على دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمبدأ حل الدولتين فيما يخص القضية الفلسطينية، ومباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.