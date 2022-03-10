الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزهم جيجي حديد.. مشاهير يجمعون تبرعات لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

جيجي حديد
جيجي حديد

لايتحدث المشاهير نيابة عن شعب أوكرانيا فحسب، بل يستخدمون نجوميتهم للمساعدة في جمع الأموال للمشردين واللاجئين.

في الأسبوع الماضي قال حرس الحدود البولندي إن أكثر من مليون أوكراني فروا إلى بلاده منذ بدء الهجوم في 24 فبراير، وكتب: "حركة المرور على الحدود البولندية الأوكرانية تتزايد ، واليوم في الساعة 07.00 وصل 42000 شخص إلى بولندا".

أفادت الأنباء أن الممثل ليوناردو دي كابريو كان آخر من تبرع لأوكرانيا، لينضم إلى عدد متزايد من النجوم الذين تعهدوا بتقديم مساعدات مالية للنازحين بسبب الهجوم.

زعمت تقارير أنه تبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لمنظمة لصالح أوكرانيا، والتي قالت تلك التقارير أيضًا إنها موطن جدته الأصلي.
 

نشرت النجمة جيجي حديد على إنستجرام: "وجود جدول زمني محدد لشهر الموضة يعني أني أنا وزملائي غالبًا ما نقدم مجموعات أزياء جديدة خلال الأوقات المؤلمة والصادمة في التاريخ.. ليس لدينا سيطرة على معظم جداول عملنا  "

وتابعت:"أتعهد بالتبرع بأرباحي من عروض خريف 2022 لمساعدة أولئك الذين يعانون من الحرب في أوكرانيا، وكذلك الاستمرار في دعم أولئك الذين يعانون من نفس الشيء في فلسطين.. يجب أن تكون أعيننا وقلوبنا منفتحة على كل الظلم البشري.. الجميع يرون بعضهم البعض كأخوة، بعيدًا عن السياسة وبعيدًا عن العرق، وبعيدًا عن الدين، وفي نهاية المطاف  تدفع الأرواح البريئة ثمن الحرب -وليس القادة.

قالت حديد: "ارفعوا أيديكم عن أوكرانيا.. ارفعوا أيديكم عن فلسطين".

كان الزوجان رايان رينولدز وبليك ليفلي من أوائل المشاهير الذين ساعدوا في حشد الدعم للنازحين الأوكرانيين، الذين فروا من منازلهم بحثًا عن الأمان.


وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام.

مشاهير التبرعات ​أوكرانيا​ جيجي حديد ليوناردو دي كابريو

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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