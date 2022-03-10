توزيع 3 أطنان لحوم صكوك إطعام بالجيزة.. غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الجيزة، وذلك للأسبوع السادس من بدء مرحلة التوزيع.

يأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام يتم غدًا الجمعة 11/3/2022.

وأوضح أن إجمالي وصل ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (134) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الإسكندرية - دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية - القليوبية- السويس- المنوفية - أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وشددت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

وشدد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وقال وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الأضاحي سيبدأ تفعليه بداية من شهر رمضان المبارك، مع استمرار إتاحة صكوك الإطعام.

وأضاف وزير الأوقاف أن مشروع صكوك الإطعام من أهم المشروعات الناجحة في خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن الهدف منه الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحي التى يتم توزيعها مرة واحدة في العام.

وأضاف جمعة، أن الوزارة تسعى لعدم خدش حياء المستحق بأى شيء من الأشياء، وبدأنا بتجهيز قوائم بنحو 3000 أسرة تختارها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال قوائم "تكافل وكرامة"، ثم يتم إرسال الكشوف للأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من أنهم الأكثر استحقاقًا.