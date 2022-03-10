بعد قليل .. محاكمة المتهم السادس في قضية «بسنت ضحية الابتزاز»

تستكمل محكمة الطفل بمجمع محاكم مدينة طنطا بالغربية، بعد قليل اليوم الخميس، محاكمة المتهم السادس فى قتل الفتاة بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهم «م. ع»، 16 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها، ومقاطع فيديو بغير رضاها وقام بنشر واستعمال الصور دون رضاها، واعتدى على قيم ومبادئ الحياة الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.



كما تعمد المتهم مضايقة المجني عليها الطفلة، باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمالها، وبذلك يكون ارتكب جناية وجنحة يعاقب عليها القانون ونصوصه الموضحة بقرار الإحالة، لذا تقرر إحالته إلى جلسة القضية بمحكمة الطفل بطنطا التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية وإعلان ولي أمر المتهم بقرار الإحالة.