صحيفة: الإمارات مستمرة في جهودها لحل الأزمة الأوكرانية سلميًا

سلطت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة باتجاه دفع الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا، انطلاقاً من مبدأين، أولهما إنساني يستهدف حماية المدنيين ومساعدتهم، وثانيهما استراتيجي يهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان "ديناميكية السلام" إن موقف الدولة انعكس على ما أكده ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من أهمية جهود دعم المتضررين من الأزمة، وضرورة اللجوء إلى السبل الدبلوماسية لتسوية النزاعات والخلافات بين الدول .

وأضافت أن التوافق لخدمة الأمن والاستقرار والحفاظ على مصالح الجميع، يتطلب تغليب لغة الحوار البناء، مشيرة إلى أن رسالة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصالاته التي شملت العديد من الرؤساء منذ بداية الأزمة، شددت على الحلول السياسية عبر التفاوض والتفاهم.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أن دولة الإمارات مستمرة في اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف المساعدة في إيجاد حلول سلمية للأزمة الأوكرانية، ومن خلال رئاستها مجلس الأمن الدولي خلال مارس الجاري، تبذل كل ما في وسعها من أجل حماية المدنيين وتأمين حاجاتهم الإنسانية، وتشجيع الحلول الدبلوماسية تعزيزاً للسلام والاستقرار الدولي.