الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: الإمارات مستمرة في جهودها لحل الأزمة الأوكرانية سلميًا

جريدة الدستور

سلطت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة باتجاه دفع الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا، انطلاقاً من مبدأين، أولهما إنساني يستهدف حماية المدنيين ومساعدتهم، وثانيهما استراتيجي يهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان "ديناميكية السلام" إن موقف الدولة انعكس على ما أكده ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من أهمية جهود دعم المتضررين من الأزمة، وضرورة اللجوء إلى السبل الدبلوماسية لتسوية النزاعات والخلافات بين الدول .
وأضافت أن التوافق لخدمة الأمن والاستقرار والحفاظ على مصالح الجميع، يتطلب تغليب لغة الحوار البناء، مشيرة إلى أن رسالة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصالاته التي شملت العديد من الرؤساء منذ بداية الأزمة، شددت على الحلول السياسية عبر التفاوض والتفاهم.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أن دولة الإمارات مستمرة في اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف المساعدة في إيجاد حلول سلمية للأزمة الأوكرانية، ومن خلال رئاستها مجلس الأمن الدولي خلال مارس الجاري، تبذل كل ما في وسعها من أجل حماية المدنيين وتأمين حاجاتهم الإنسانية، وتشجيع الحلول الدبلوماسية تعزيزاً للسلام والاستقرار الدولي.

ابوظبى أوكرانيا الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 10-3-2022

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

موقع أمريكي: مصر ضمن أفضل 10 دول لأعلى نصيب للفرد بالناتج الإجمالي

بعد ارتفاع التضخم السنوي لـ 10%.. «الإحصاء» يكشف تغير الأسعار خلال عام

«يسرا» رومانسية وبنت بلد.. شخصيات لا تنسى لنجمة الأجيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا