الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضحية الطعن على يد أصدقائه بالبساتين: «ضربوني بسنجة في صدري»

الشروع في قتل
الشروع في قتل

حصلت «الدستور» على تحقيقات نيابة البساتين، في اتهام عامل وصديقه في الشروع في قتل آخر، بسبب خطبته لفتاة ارتبطت بأحدهما. 

واستمعت النيابة لأقوال «م. هـ»، 27 سنة، المجني عليه، والذي قال إنه بسبب خلافات فيما بينه وبين المتهمين لخطبته إحدى الفتيات التي سبق خطبتها للمتهم الأول مما أثار المتهم تجاهه، فتربص له المتهم الأول بطريق عودته لمسكنه وما أن أبصره حتى انقض عليه بسلاح أبيض -سكين- قاصدا قتلا.

وأضاف المجني عليه أنه تصدى للمتهم بيده فحدثت إصابته بيده فمنعه الأهالي من إكمال اعتدائه، وتوجه لمسكنه وحال عودته لمسكنه تفاجأ بالمتهم الثاني يتعدى عليه بالسب وبحوزته - سنجة- وطعنه في الصدر.

و كانت النيابة العامة، قد أحالت عاملا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة الشروع في قتل آخر بسبب خطبته لخطيبته السابقة بمنطقة البساتين.
واتهمت النيابة «م. و»، 29 سنة ،عامل، «أ. و»،21 سنة، عامل، لتورطهما في الشروع في قتل المجني عليها «م. هـ»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وخططا للتخلص منه لخطبته إحدى الفتيات كانت خطيبة الأول، فترصد له الأول بطريق عودته لمسكنه وما أن أبصره حتى أنهال عليه بسلاح أبيض قاصدا قتله .

أقوال المجني عليه الشروع في قتل خطبته البساتين اتهام عامل

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وائل لطفي

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