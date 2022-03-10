كرم جبر: لو مرت دولة كبرى بتحديات مصر في السنوات الأخيرة لانهارت

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التحديات التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة لو مرت بها أي دولة كبري لكانت انهارت، مشيرًا إلى أن الشعب المصري الأصيل ظهر معدنه في مواجهة الأزمات.

وأضاف "جبر" ـ خلال في حوار خاص مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "استديو من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، الليلة الماضية، أنه كان مخططا لمصر أن تعيش في الأزمات لسنوات طويلة، وهذه المخططات جاءت بنتيجة عكسية، موضحا أن كل هذه المكائد والمؤامرات التي خطط لها عبرتها مصر بأمان .

وفيما يتعلق بالبيان المصري السعودي المشترك، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هذا البيان يصلح أن يكون نقطة انطلاق لبداية عربية جديدة والقاهرة والرياض أكبر المحاور وممكن أن يكون جسر للعلاقات العربية، معتبرا أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر به المنطقة فأن هذا البيان ممكن أن يكون بداية لمحور عربي قوي.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن هناك رغبة قويه من البلدين لوضع القضية الفلسطينية على أجندة الاهتمامات الدولية لإيجاد حل لها وطالما ظلت القضية مشتعلة لن يعرف الشرق الأوسط هدوء .

من جهة أخري، أكد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن وراء كل شهيد قصة قيمه إنسانية عظيمة ونبيلة والأسر التي قدمت شهداء لم يذهبون هباء وهم أحياء ونحن نعيش بأمان بسبب تضحياتهم، مضيفا أن أهالي الشهداء مشاعرهم تفتت الصخر في القلوب وانهم تحدثوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "يوم الشهيد" أمس بمشاعر قوية جدا ومنهم من قال لو عندي ابن تاني هسلمه فداء لمصر.

وأكمل الكاتب الصحفي كرم جبر أن أراض سيناء ارتوت بدماء الشهداء ولم تفرق بين مسلم أو مسيحي، لافتا: إلى أن أرضنا من يدخلها سالم أمن يعيش فيها ومن يدخل بالإرهاب يقضي عليه والتجارب أثبتت ذلك.

