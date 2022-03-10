إزالة 259 تعديا على النيل والمجاري المائية في 8 محافظات

أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرار كافة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، إضافة إلى إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس ، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 259 حالة تعدي فى نطاق محافظات "أسيوط - بني سويف - الدقهلية - دمياط - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الغربية" ، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع قوات الشرطة والأجهزة المحلية المختصة.

من جانبه أكد المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة الموسعة للحفاظ على مجرى نهر النيل من المخالفات، وأيضًا من كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية لكافة الاحتياجات والقطاعات.