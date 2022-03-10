الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر استئناف ريم البارودى على حكم تغريمها 20 ألف جنيه لريهام سعيد

ريم البارودي وريهام
ريم البارودي وريهام سعيد

تستكمل المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الخميس، ثاني جلسات استئناف الفنانة ريم البارودي علي حكم تغريمها 20 ألف جنيه والتعويض بالحق المدني 20 ألف جنيه، في الدعوى القضائية المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد والتي تتهمها فيها بالسب والقذف.

ووفقا لأوراق الدعوى التي حملت رقم 2131 لسنة 2021، أقامت ريهام سعيد دعوى سب وقذف على الممثلة ريم البارودي، على خلفية سبها لها.

وتستند الدعوى على مقطع صوتي مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة ريم البارودي تسب فيه الإعلامية ريهام سعيد.

استئناف ريم البارودي ريهام سعيد المحكمة الاقتصادية ثاني جلسات الفنانة الإعلامية

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