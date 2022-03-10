إصابة 9 أشخاص فى اصطدام أتوبيس بعامود إنارة فى طريق العاشر من رمضان

أصيب 9 أشخاص بمحافظة الشرقية، فى وقوع حادث اصطدام أتوبيس بعامود إنارة، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة أتوبيس بعامود إنارة، بطريق العاشر من رمضان، بين المدخل الأول و الثانى.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: “أحمد.س.ر”, 25 سنة، وشقيقه “محمد س.ر” 28 سنة، و"إبراهيم.م.إ" 28 سنة، و“عبد الهادى.ق.ع"، 45 سنة، و“السيد.ح.ع” 45 سنة، جميعهم مصاب بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، كما أصيب “أسامة.ح.م” 20 سنة، بكسر بالقدم اليسرى، و“السيد.ص.إ" 45 سنة، بالكتف الأيسر، و“السيد.س.إ” 35 سنة، بكسر فى الأنف، و“محمد.ال.إ”، 39 سنة بكسر فى الركبة اليمنى.

ودفع مرفق الإسعاف ب3 سيارات لنقل المصابين، وجارى تلقيهم العلاج اللازم بمستشفى خميس، وتم تحرير المحضر اللازم.

وأصيب 4 أشخاص، منذ قليل، فى وقوع حادث تصادم، وقع فى طريق السعديين، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، فى طريق السعديين اتجاه مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، بين سيارة ملاكى و2 توك توك.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم كل من "يوسف. إ. س"، 20 سنة، مقيم كفر إبراش مركز مشتول السوق، بنزيف فى المخ، و"أحمد. ي. س"، 20 سنة، مقيم بقرية الخشة، بكسر متهتك مفتوح بالفخذ الأيمن، "محمود. ع. م"، 23 سنة، مقيم قرية الخشة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمد. ح. م"، 18 سنة مقيم كفر إبراش، مركز مشتول السوق، بكسر فى الحوض.

وتم نقل المصابين جميعًا لمستشفى السعديين، ومنه تم تحويلهم لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق.