الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل حريق محمية سالوجا وغزال فى أسوان

حريق محمية سالوجا
حريق محمية سالوجا وغزال فى أسوان

أجرت "الدستور" بثًا مباشرًا لحريق محمية سالوجا وغزال التي تقع وسط النيل في أسوان، حيث التهمت النيران الزراعات الموجودة وسط النيل ما أدى إلى امتدادها، وتصاعدت الأدخنة الكثيفة والنيران في المنطقة التي تقع عليها المحمية بأكملها.

 

وتم الدفع بلنشات النهرية المحملة بماكينات إطفاء نقالي للسيطرة على الحريق بمحمية سالوجا وغزال وسط النيل بمدينة أسوان، بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

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حريق محمية سالوجا وغزال فى أسوان 

وأجرت قوات الحماية المدنية عملية إخلاء العاملين بإدارة المحميات الطبيعية والذين شاركوا في مجابهة أتساع نطاق الحريق إلى باقي جزر المحمية الطبيعية، التي تقع على مساحة ٥٥ فدانا.


من ناحيته تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لإخماد الحريق الذي تعرضت له محمية سالوجا وغزال والتي تقع في قلب النيل بجزر الشلال الأول على بعد ٣ كم شمال خزان أسوان القديم.

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حريق محمية سالوجا وغزال فى أسوان 


وأعطى المحافظ توجيهاته للجهات المعنية وخاصة إدارة الحماية المدنية بسرعة التدخل والتي قامت بدفع لنشات نهرية محملة بماكينات أطفاء نقالي، بجانب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتخصيص عبارة غرب أسوان  النيلية لنقل سيارات الإطفاء الكبيرة للإسراع في أعمال الإطفاء.


وأحال محافظ أسوان الواقعة للنيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق وحجم الخسائر والتلفيات والإضرار ، وخاصة أن محمية سالوجا وغزال تعتبر من أصغر المحميات في مصر بعد إعلانها كمحمية طبيعية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٩٢٨ لسنة ١٩٨٦.

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حريق محمية سالوجا وغزال فى أسوان 

جدير بالذكر أنه اندلع حريق هائل في الزراعات الموجودة بمحمية سالوجا وغزال، أحد المحميات الطبيعية الموجودة وسط النيل في أسوان، والتي تقع على بعد ما يقرب من ٣ كيلو من خزان أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الاطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالجزر المجاورة لها.

 

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بإندلاع حريق هائل في الزراعات هائل في الزراعات الموجودة بمحمية سالوجا وغزال، أحد المحميات الطبيعية الموجودة وسط النيل في مدينة أسوان، والتي تقع على بعد ما يقرب من ٣ كيلو من خزان أسوان.

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حريق محمية سالوجا وغزال فى أسوان 


وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده في الجزر النيلية المجاورة لمحمية سالوجا وغزال التي تقع وسط النيل في أسوان، ولم يتم حصر الخسائر حتى الآن وجاري عمليات الإطفاء.

 

وانتقل رجال الأمن بمديرية أمن أسوان للمعاينة وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

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حريق محمية سالوجا وغزال فى أسوان 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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