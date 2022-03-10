حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 10 مارس 2022

قدم موقع "hindustantimes" حظك اليوم الخميس 10 مارس للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

الامتناع عن طلب قرض من شخص قريب لأنه قد يؤدي إلى موقف محرج، قد تأتي الاستراحة الترحيبية من العمل في شكل إجازة قصيرة.

برج الثور

ستفيد النصائح والإرشادات الصحية لأولئك الذين يحاولون استعادة لياقتهم، وقد تجلب لك الصفقة المربحة أموالاً طائلة هذا هو يومك المحظوظ في حياتك المهنية.

برج الجوزاء

عزمك على الحفاظ على لياقتك سيؤتي ثماره قريبًا، ولا يمكن استبعاد فتح المزيد من سبل الكسب من الناحية المالية، فقد يتم تعيين مهمة تستمتع بها في العمل.

برج السرطان

من المحتمل أن تتمتع بصحة ممتازة، ستكون قادرًا على التغلب على كل معارضة في العمل وتمهيد الطريق للنجاح، ومن المحتمل أن تتحقق فرصة القيام برحلة قريبًا.

برج الأسد

يتحسن الوضع المالي مع بدء الاستثمارات السابقة في تحقيق عوائد، ويمكن للإهمال على الصعيد الصحي أن يوقعك في الكثير من المتاعب الصحية.

برج العذراء

ستكون منتظمًا في تمرينك وتتمتع بصحة جيدة، ومن المرجح أن يحصل العاملون لحسابهم الخاص والوكلاء بالعمولة على أموال جيدة اليوم، فمن المقرر أن تصبح الأمور أفضل بالنسبة لك على الصعيد المهني.

برج الميزان

سيكون النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية هما المفتاح لاستعادة لياقتك، ستنجح في تجنب مهمة تم فرضها عليك في العمل.

برج العقرب

من المرجح أن يتم الشفاء من مرض قديم باستخدام الأدوية والعلاجات البديلة، كما أن اليوم لطيفًا لأولئك الذين يعملون في مجالات التسويق وتطوير الأعمال.

برج القوس

قد يفاجئك شخص ما بإعادة مبلغ قد استعاره منك منذ وقت طويل، ويمكن لأولئك الذين يميلون إلى الرومانسية أن يتوقعوا أن يقعوا بالحب.

برج الجدي

ستؤدي إعادة الانضباط إلى حياتك إلى التمتع بصحة جيدة، كما سيكون لقاء العائلة أو الخروج مع العائلة والأصدقاء أمرًا جيدًا.

برج الدلو

من المرجح أن يؤدي اكتساب مهارة إضافية في العمل إلى تعزيز حياتك المهنية، سيثبت قضاء الوقت مع العائلة أنه وسيلة مثالية لمواجهة التوتر.

برج الحوت

قد تجد نشاطًا رياضيًا مثيرًا للاهتمام ، والذي يعد بالحفاظ على صحتك الجيدة، من المرجح أن يرضيك أداؤك في العمل، الامر الذي يعود عليك بالنفع.