مجلة بريطانية تضع مصر من الوجهات المثيرة لإجازات 2022

رشحت مجلة "ووندر لاست" البريطانية، مصر من الوجهات المثيرة لإجازات 2022، كما دعت المجلة لزيارة طريق الكباش، والمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه نوفمبر المقبل.

وقالت المجلة: لسنوات حتى الآن ، كان المتحف المصري في وسط القاهرة من أهم المعالم السياحية الواجب زيارتها في مصر، ولكن الآن من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيعرض مقتينيات أثرية، فيما تحتفل مصر بالذكرى المئوية لاكتشاف عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر لمقبرة توت عنخ آمون في عام 1922، ومن المقرر أن يتم عرض كافة مقتينات الملك توت عنخ آمون كاملة في المتحف المصري الكبير".

كما دعت الصحيفة لزيارة طريق الكباش الذي أعيد افتتاحه بعد سبعة عقود من الترميم، حيث تم اكتشاف الطريق لأول مرة في أربعينات القرن الماضي، حيث كان يبلغ طوله 2.7 كيلو متر، وهو يربط بين المعابد الكبيرة في الأقصر والكرنك.

المملكة العربية السعودية

كما وجهت المجلة إلى زيارة المملكة العربية السعودية، لاسيما مع تقديم المملكة تأشيرات سياحية مختلفة عام 2019، حيث تم بالفعل إعادة فتح الأطلال القديمة لمدينة العلا، وهي عجائب نبطية منافسة لمدينة البتراء الأردنية، جنبًا إلى جنب مع المنتجعات الصحراوية الفخمة الجديدة.

وبحلول آواخر عام 2022، ستطلق نيوم "المدينة الضخمة" الجديدة على البحر الأحمر فنادقها الأولى، يأتي هذا العام أيضًا بإعادة افتتاح مدينة الطريف والتي تضم أعجوبة من القصور المبنية من اللبن والمساجد وغيرها من المعالم التي ستساعد في سرد ​​قصة السعودية.

فالينسيا إسبانيا

ودعت المجلة لزيارة فالنيسيا في أسبانيا، وقالت: هناك العديد من الأسباب الوجيهة لزيارة فالنسيا، حيث تضم عددًا من المعالم منها الكاتدرائية القوطية والشواطئ الرملية الطويلة والمدينة القديمة الملونة والمتاحف المجانية والمتنزهات المظللة، ويشهد هذا العام أيضًا تسمية فالنسيا بالعاصمة الأوروبية للسياحة الذكية، كما تم بناء أكثر من 150 كم من ممرات الدراجات، وسيجري استخدام وسائل النقل العام للكهرباء، في محاولة لتصبح المدينة خالية من الكربون بحلول عام 2025.