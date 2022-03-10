الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلة بريطانية تضع مصر من الوجهات المثيرة لإجازات 2022

المتحف المصري
المتحف المصري

رشحت مجلة "ووندر لاست" البريطانية، مصر من الوجهات المثيرة لإجازات 2022،  كما دعت المجلة  لزيارة طريق الكباش، والمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه نوفمبر المقبل.

وقالت المجلة: لسنوات حتى الآن ، كان المتحف المصري في وسط القاهرة من أهم المعالم السياحية الواجب زيارتها في مصر، ولكن الآن من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيعرض مقتينيات أثرية، فيما تحتفل مصر بالذكرى المئوية لاكتشاف عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر لمقبرة توت عنخ آمون في عام 1922، ومن المقرر أن يتم عرض كافة مقتينات الملك توت عنخ آمون كاملة في المتحف المصري الكبير".

كما دعت الصحيفة لزيارة طريق الكباش الذي أعيد افتتاحه  بعد سبعة عقود من الترميم، حيث تم اكتشاف الطريق لأول مرة في أربعينات القرن الماضي، حيث كان يبلغ طوله 2.7 كيلو متر، وهو يربط بين المعابد الكبيرة في الأقصر والكرنك.

 المملكة العربية السعودية
كما وجهت المجلة إلى زيارة المملكة العربية السعودية، لاسيما مع تقديم المملكة تأشيرات سياحية مختلفة  عام 2019، حيث تم بالفعل إعادة فتح الأطلال القديمة لمدينة العلا، وهي عجائب نبطية منافسة  لمدينة البتراء الأردنية، جنبًا إلى جنب مع المنتجعات الصحراوية الفخمة الجديدة. 

وبحلول آواخر عام 2022، ستطلق نيوم "المدينة الضخمة" الجديدة على البحر الأحمر فنادقها الأولى،  يأتي هذا العام أيضًا بإعادة افتتاح مدينة الطريف والتي تضم أعجوبة من القصور المبنية من اللبن والمساجد وغيرها  من المعالم التي ستساعد في سرد ​​قصة السعودية. 

 فالينسيا إسبانيا
ودعت المجلة لزيارة فالنيسيا في أسبانيا، وقالت: هناك العديد من الأسباب الوجيهة لزيارة فالنسيا، حيث تضم عددًا من المعالم منها الكاتدرائية القوطية والشواطئ الرملية الطويلة والمدينة القديمة الملونة والمتاحف المجانية والمتنزهات المظللة، ويشهد هذا العام أيضًا تسمية فالنسيا بالعاصمة الأوروبية للسياحة الذكية،  كما تم بناء أكثر من 150 كم من ممرات الدراجات، وسيجري استخدام وسائل النقل العام للكهرباء،  في محاولة لتصبح المدينة  خالية من الكربون بحلول عام 2025.

مجلة ووندر لاست البريطانية مصر من الوجهات المثيرة لاجازات 2022 طريق الكباش إحياء طريق الكباش الفرعونى أهمية طريق الكباش

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

مجلة بريطانية تضع مصر من الوجهات المثيرة لإجازات 2022

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 10 مارس 2022

النواب الأمريكى يقر مشروع قانون لمنع واردات الطاقة الروسية بأغلبية ساحقة

واشنطن تنفى امتلاك مختبرات للأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا‎‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا