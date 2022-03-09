وكيل «الخارجية الفلسطينية» تبحث مع نظيرها السلوفاكى تعزيز العلاقات بين البلدين

أطلعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمل جادو، نظيرها وكيل وزارة الشئون الخارجية والأوروبية السلوفاكية السفير مارتن كلوس، على آخر المستجدات على الأرض والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى.

وأطلعت جادو خلال لقائها السفير كلوس، اليوم الأربعاء، على الانتهاكات الإسرائيلية من عمليات القتل اليومية، وعنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطينى العزل، والتهجير القسري للمواطنين من أراضيهم وخصوصًا في مدينة القدس، عدا عن الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما تطرقت المسئولة الفلسطينية لتقرير أمنستي الذي خلص إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تمارس جريمة الأبارتايد ضد الشعب الفلسطيني.

وأشادت جادو بالعلاقات المتميزة بين البلدين، داعية سلوفاكيا إلى تعزيز وجودها الدبلوماسي في فلسطين من خلال افتتاح مكتب تمثيل لها لدى دولة فلسطين، ما سيشكل نقلة نوعية في تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وتحديدًا المجال الأكاديمي، ودعم المشاريع التنموية الصغيرة للنساء الفلسطينيات.

وأعربت جادو عن امتنان دولة فلسطين لقرار جمهورية سلوفاكيا، بتقديم 270 ألف جرعة من لقاح فايزر لدعم جهود القطاع الطبي الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدة أهمية عقد جلسة المشاورات السياسية المقبلة بين وزارتي خارجية البلدين، إضافة إلى مباشرة العمل على عقد اللجنة الوزارية المشتركة.

من جانبه، أكد كلوس موقف سلوفاكيا الثابت من القضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، معبرًا عن تطلع سلوفاكيا إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد كلوس على أن سلوفاكيا سهلت دخول الرعايا الفلسطينيين الذين وصلوا من أوكرانيا إلى أراضيها تمهيدًا لعودتهم إلى دولة فلسطين، مشيرًا إلى أن الجامعات السلوفاكية تتيح للخريجين إكمال فصلهم الأخير في الجامعات السلوفاكية.

وأعرب كلوس عن أهمية تنسيق الجهود بين البلدين بصورة مستمرة على الصعيدين الثنائي والمتعدد لما يحقق مصلحة الطرفين.