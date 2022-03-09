نشرة أخبار الحوادث.. كشف لغز فتاة الإسكندرية وحقيقة انفجار بالقاهرة

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث والمحاكمات، اليوم الأربعاء ، والتي حازت اهتمام الكثير من القراء.

يقدم موقع «الدستور» لكم نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطيات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

الأمن يكشف لغز اختفاء فتاة الإسكندرية

كشفت الجهات المعنية لغز اختفاء فتاة من الإسكندرية، والتي تم إعادتها لمنزلها مرة أخرى عقب التوصل لمكانها، وإقرارها بتركها منزل أسرتها بسبب خلافات مع أسرتها دون أي إشارة لاختطافها.

إصابة عنصر جنائى شديد الخطورة وضبط آخر بسوهاج

تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان اختباء (عنصر جنائى شديد الخطورة الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج) ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية “سلاح ومخدرات”.

عقب تقنين الإجراءات أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن إصابة العنصر المذكور بطلق نارى بالبطن وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المجني عليه تقوده إلى حبل المشنقة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، وبجميع آراء أعضائها بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل مواطن وطفلته وإشعال النيران في جسدهما بسبب خلافات اعتقاد المجني عليه بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمتهم في منطقة حلوان.

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بالقاهرة والجيزة: «عارٍ عن الصحة»

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سماع دوي ناتج عن إنفجار ببعض المناطق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.