«تخصصك العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي» بهندسة المنصورة الجديدة.. الاثنين

تنظم كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة فعالية هندسية لطلابها تحت عنوان "تخصصك العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي"، الاثنين المقبل؛ لطرح أفكار مشاريع تخرجهم تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، وريادة الدكتور وائل صديق عميد الكلية.

وقال الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح رؤية وأفكار مشاريع التخرج لطلاب في السنة الإعدادية بجميع البرامج الهندسية لإحدى كليات الهندسة على الصعيد المحلي والإقليمي، حيث يعتبر هذا الحدث خطوة تتيح للطالب أن يعيش مشروع تخرجه ويفكر فيه منذ اللحظه الأولى لدخوله الكلية والتحاقه بها حتى الوصول إلى لحظة مناقشته لمشروعه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار زيارة أحد العلماء المصريين بجامعة كيبيك في كندا الدكتور هاني مصطفي لجامعة المنصورة الجديدة.