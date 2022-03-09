الخارجية الأمريكية تُشيد بقرار الإمارات زيادة إنتاج النفط لتعويض ارتفاع الأسعار

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بإعلان سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، دعم بلاده لزيادة إنتاج النفط لتعويض ارتفاع الأسعار.

وقال "بلينكن"، إنه من المهم بالنسبة لـ"أوبك +"، زيادة إنتاج النفط من أجل استقرار أسواق الطاقة العالمية، للتأكد من أنه لا يزال هناك إمدادات وفيرة من الطاقة حول العالم، وفقا لما نقلته شبكة سى إن إن.

ووفقا لوزارة الخارجية، فإن بلينكن، "كرر أهمية التنسيق الوثيق بشأن أوكرانيا وأهمية بناء استجابة دولية قوية لدعم الديمقراطية والسيادة الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي المتعمد وغير المبرر وغير القانوني".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بمساعدة الإمارات على تعزيز قدراتها الدفاعية القوية ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة.

وجاء تصريح بلينكن، بعد أن قال العتيبة، إن الإمارات تفضل زيادة إنتاج النفط وتشجع منظمة "أوبك" على النظر في مستويات إنتاج أعلى.

وتابع العتيبة "لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة موردا موثوقا ومسئولا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عاما، وتؤمن بأن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي".

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مقترح السلطات البولندية بشأن تسليم طائرات "ميغ 29" الموجودة لديها لأوكرانيا يثير قلقًا لدى حلف الناتو بأسره.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البريطانية ليز تراس اليوم، إن الإقلاع من القاعدة الأمريكية للناتو في ألمانيا باتجاه أجواء أوكرانيا، حيث تعمل القوات الجوية الروسية يثير قلقًا بالغًا لدى حلف الناتو بأسره، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

وتابع: "ولذلك فإن علينا العمل على مسائل محددة، والآن نواصل المشاورات الوثيقة مع بولندا والحلفاء الآخرين في الناتو حول هذه القضية والمشاكل اللوجيستية المرتبطة بها".