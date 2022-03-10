«الدستور» ترصد أسعار ياميش رمضان فى أسواق الإسكندرية (صور)

أسابيع قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان، وتزينت الأسواق بالياميش بمختلف الأشكال والألوان وأيضا الجودة ليتوافد على شراءها المواطنين كل حسب قدرته الشرائية.



تجولت “الدستور” لرصد أسعار ياميش رمضان، وأيضا حركة البيع والشراء بسوق المنشية.



يقول عمر محمود، أحد التجار،: هناك ارتفاع كبير في أسعار ياميش رمضان مقارنة بالعام الماضي، ما اضطر المواطنين عن العزوف لشراء ما يسمى بالرفاهيات والتركيز على التمور، مع تخفيف الكميات الشرائية.



ويتابع إيهاب الرافي، تاجر،: الأسعار زادت بنسبه 50 %، "الوقت ده من السنه مقارنه بالسنين الماضية مكناش ملاحقين على الشراء"، مؤكدا أن الأسعار أصبحت في متناول المواطن المستقر ماديا.





وتحدث رضا عبد العزيز، تاجر عن سعر التمر مؤكدا أن الكيلو الواحد يتراوح بين 25 جنيها إلى 37 جنيها، وسعر القراصية، من 90 إلى 100 جنيها، والمشمشية من 130 إلى 160 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الزبيب من 90 إلى 110 جنيها.



تابع عبد العزيز، أن سعر كيلو السوبيا يصل لـ 50 جنيه، وكيلو جوز الهند بـ 70 جنيه، و الخروب يصل سعره لـ 25 جنيها،أما سعر الفول السوداني 54 جنيها، والعناب بـ 38 جنيها للكيلو الواحد.



وفيما يخص المكسرات يصل سعر الكيلو الواحد للبندق إلى 150 جنيها، واللوز بـ 170 جنيه، وعين الجمل 250 جنيها، وسعر الفسدق يتجاوز 300 جنيه، وتتراوح سعر لفه قمر الدين إلى 55 جنيها.



