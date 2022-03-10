الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الدستور» ترصد أسعار ياميش رمضان فى أسواق الإسكندرية (صور)

ياميش رمضان
ياميش رمضان

أسابيع قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان، وتزينت الأسواق بالياميش بمختلف الأشكال والألوان وأيضا الجودة ليتوافد على شراءها المواطنين كل حسب قدرته الشرائية. 

تجولت “الدستور” لرصد أسعار ياميش رمضان، وأيضا حركة البيع والشراء بسوق المنشية. 

يقول عمر محمود، أحد التجار،: هناك ارتفاع كبير في أسعار ياميش رمضان مقارنة بالعام الماضي، ما اضطر المواطنين عن العزوف لشراء ما يسمى بالرفاهيات والتركيز على  التمور، مع تخفيف الكميات الشرائية. 

ويتابع إيهاب الرافي، تاجر،: الأسعار زادت بنسبه 50 %، "الوقت ده من السنه مقارنه بالسنين الماضية مكناش ملاحقين على الشراء"، مؤكدا أن الأسعار أصبحت في متناول المواطن المستقر ماديا. 
 

20200413_131332


وتحدث رضا عبد العزيز، تاجر عن سعر التمر مؤكدا أن الكيلو الواحد يتراوح بين 25 جنيها إلى 37 جنيها، وسعر القراصية، من 90 إلى 100 جنيها، والمشمشية من 130 إلى 160 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الزبيب من 90 إلى 110 جنيها. 

تابع عبد العزيز، أن سعر كيلو السوبيا يصل لـ 50 جنيه، وكيلو جوز الهند بـ 70 جنيه، و الخروب يصل سعره لـ 25 جنيها،أما سعر الفول السوداني 54 جنيها، والعناب بـ 38 جنيها للكيلو الواحد. 

وفيما يخص المكسرات يصل سعر الكيلو الواحد للبندق إلى 150 جنيها، واللوز بـ 170 جنيه، وعين الجمل 250 جنيها، وسعر الفسدق يتجاوز 300 جنيه، وتتراوح سعر لفه قمر الدين إلى 55 جنيها. 

 

أسعار ياميش رمضان ياميش رمضان شهر رمضان زيادة الاسعار الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

النائب العام يكشف تفاصيل ضبط 39 قضية تموينية فى 8 محافظات

عودة لأجواء يناير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

67 مليون دولار قيمة صادرات مصر الغذائية إلى روسيا وأوكرانيا في 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 10-3-2022

الإنقاذ النهري بالمنوفية تتمكن من إنقاذ سيدة سقطت في بحر شبين بسيارتها الملاكي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داوود عبد السيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا