الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء» تفتح باب التسجيل فى دورة تدريبية خاصة بتداول المستلزمات الطبية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية خاصة؛ للتعريف بالإجراءات المنظمة للسماح بتداول المستلزمات الطبية.

وقالت الهيئة، إنه من المقرر بدء انعقاد المحاضرات الأربعاء الموافق 23 مارس بمقر هيئة الدواء بالمعادي ومتاح عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أنه للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://cutt.ly/gAE9NIo.

فى سياق آخر، أطلقت هيئة الدواء المصرية، اليوم، تحذيراً مهما لمرضى ضغط الدم المرتفع، حيث أهابت بمريض الضغط المرتفع ضرورة توخي الحذر عند استخدام الأدوية؛ إذ يمكن لبعض الأدوية الشائع استخدامها، مثل الأدوية المستخدمة لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا، أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

كما نصحت الهيئة مرضى الضغط المرتفع بضرورة تجنب الأدوية التي تحتوي على مزيلات الاحتقان Decongestants؛ لأنه يوجد بها كل من: السودوإيفيدرين، والإيفيدرين، والفينيليفرين، والنفازولين، والأوكسي ميتازولين؛ والتي تستخدم في تخفيف احتقان الأنف عن طريق تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم في الأنف، ويمكن أن يحدث هذا التضييق في الأوعية الدموية الأخرى أيضًا؛ مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وقد تمنع مزيلات الاحتقان أدوية علاج الضغط العالي من العمل بشكل صحيح.

نصحت الهيئة بضرورة استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي؛ نظراً لقدرتهم العلمية والتشخيصية على تقديم النصيحة الملائمة؛ تجنبا لحدوث أي مضاعفات أو أعراض جانبية.

يأتى ذلك في إطار اهتمام هيئة الدواء المصرية بالارتقاء بنمط وجودة الحياة الخاص بالمواطن المصري، ورفع درجة الوعي بالاستخدام الأمن للدواء، ودورها المحوري في دعم برامج التثقيف الدوائي؛ حفاظا على صحة العامة، وتجنبا لأي آثار عكسية حال تناول المستحضرات الدوائية.

كانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت عن تدشين المنصة الإلكترونية "EgyCosm"، والتي سيتم من خلالها تطبيق القرار الوزاري رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢، والدلائل التنظيمية التابعة له بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتسجيل مستحضرات التجميل؛ تماشيا مع النظام الأوروبي المتبع للإدراج.

هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل دورة تدريبية المستلزمات الطبية المحاضرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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