الخارجية الأمريكية: مقترح بولندا حول توريد مقاتلات لأوكرانيا «مقلق»

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن مقترح السلطات البولندية بشأن تسليم طائرات "ميغ 29" الموجودة لديها لأوكرانيا يثير قلقًا لدى حلف الناتو بأسره.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البريطانية ليز تراس اليوم، إن الإقلاع من القاعدة الأمريكية للناتو في ألمانيا باتجاه أجواء أوكرانيا، حيث تعمل القوات الجوية الروسية يثير قلقًا بالغًا لدى حلف الناتو بأسره، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

وتابع: "ولذلك فإن علينا العمل على مسائل محددة، والآن نواصل المشاورات الوثيقة مع بولندا والحلفاء الآخرين في الناتو حول هذه القضية والمشاكل اللوجيستية المرتبطة بها".

وفي وقت سابق، أعلنت بولندا عن استعدادها تسليم مقاتلات "ميغ 29" السوفيتية الصنع الموجودة لديها إلى القاعدة الأمريكية "رامشتاين" في ألمانيا، لتستخدمها أوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن دول مجموعة السبع دعت إلى حظر واردات النفط الروسية، وقالت إن القوى الاقتصادية الكبرى عليها أن "تذهب أبعد وأن تمضي أسرع" في معاقبة موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

وأوضحت «تراس» في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن: «علينا أن نضاعف عقوباتنا بما في ذلك وضع مجموعة السبع حدًا لاستخدام النفط والغاز الروسيين»، واستبعاد المصارف الروسية من نظام سويفت للتواصل المصرفي السريع والآمن.

وتابعت: «يجب أن يفشل بوتين»، داعية إلى مواصلة الضغوط، وفق «فرانس برس».

وأعلنت بريطانيا أمس الثلاثاء، عن أنها ستتخلص تدريجيًا من واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022، موضحة أن ذلك سيعطي السوق والشركات وقتًا كافيًا لإيجاد بدائل للواردات التي تغطي 8% من الطلب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن التحرك لمنع استيراد النفط الروسي هو الخطوة الأولى، واصفًا ذلك بأنه خطوة كبيرة يتخذها العالم.