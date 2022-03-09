«السياحة» تحذر الشركات من اتباع أى مسارات غير قانونية لسفر المعتمرين

طالبت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، الشركة المنفذة لرحلات العمرة هذا الموسم، الالتزام التام بالقانون المنظم للبوابة المصرية للعمرة والضوابط وفقا للآليات الرسمية المعلنة بشأن تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية عبر إصدار باركود رسمي أو تعريفى للمعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة.

كما طالبت الغرفة الشركات عبر منشورها بعدم استخدام أي وسائل أخرى لسفر المعتمرين بغير الطرق القانونية المحددة وذلك حفاظاً علي عدم تعرض الشركات المخالفة للجزاءات القانونية الواردة بقانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة والضوابط الصادرة من وزارة السياحة، لافتة إلى حرصها على حماية ورعاية مصالح الشركات السياحية العاملة في العمرة.

وأشارت إلى القانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة المنشور بالجريدة الرسمية الذى يتضمن وجوب إصدار باركود تنظيمي للمعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة، وأهابت الغرفة بالشركات من مخالفة الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم 1443 هـ.