محاولات للسيطرة على حريق بزراعات محمية «سالوجا وغزال» فى أسوان

تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على حريق نشب، مساء اليوم الأربعاء، في الزراعات الموجودة بمحمية سالوجا وغزال، أحد المحميات الطبيعية الموجودة وسط النيل على بعد ٣ كيلو من خزان أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الجزر المجاورة لها.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل في الزراعات هائل في الزراعات الموجودة بمحمية سالوجا وغزال، إحدي المحميات الطبيعية الموجودة وسط النيل في مدينة أسوان، والتي تقع على بعد ما يقرب من ٣ كيلو من خزان أسوان.

وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده في الجزر النيلية المجاورة لمحمية سالوجا وغزال التي تقع وسط النيل في أسوان، ولم يتم حصر الخسائر حتى الآن وجار عمليات الإطفاء.

وانتقل رجال الأمن بمديرية أمن أسوان للمعاينة وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.