مافيا الحروب

من هم مافيا أغنياء الحرب ومافيا الموت ومافيا أغنياء الوباء؟ ومن هم مافيا غلاء الأسعار؟ كل حسب تخصصه مع مراعاة فروق مصالح كل منهم.

كلمة "حىر" دون نقاط.. قد يقرأها الجائع "خبز"، ويقرأها الصحفى "خبر"، وربما يقرأها الكاتب أو المفكر أو الخطاط "حبر"، أو قد يقرأها المتألم جسديًا أو نفسيًا "جبر". وحتى لا يكون حبرًا على ورق.. القول المأثور يقول (إذا تعالى عليك شيء.. أهنته بالتخلى).

كان أهم شعار فى أحداث 25 يناير هو (عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية).. فالخبز يمثل العنصر الرئيسى للطعام لدى الأسر المصرية. ورغم ذلك نجد مؤخرًا المخابز السياحية قد رفعت سعر رغيف الخبز السياحى بطريقة غير مبررة سوى ربط ذلك بما يحدث فى أوكرانيا وارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوى منذ 11 عامًا.. رغم أن جميع المسئولين، أكدوا على المخزون الاستراتيجى الآمن.. فلماذا الزيادة العشوائية فى كل السلع بهذا الشكل؟

قفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ووصلنا لأعلى الأسعار فى تاريخ العالم فى السلع الغذائية. ولكن الجدير بالملاحظة أن مصر قامت بتخزين القمح ليغطى الاستهلاك إلى اَخر العام. كما أصبح لمصر اكتفاء ذاتى.. يمكن قدرة الدولة على ردع مافيا التجار من الممارسات السيئة واستغلال حاجة المواطن.. خاصة الطبقة المتوسطة، والتى انحدر بها الحال لتكون تحت المتوسطة. ولكن يظل رهانها وأملها فى نهضة مصر الجديدة والجمهورية العادلة التى تحارب الفساد وتقف ضد المافيا فى كل المجالات.

الدولة أصبحت قادرة على مواجهة التحدى، والحفاظ على الأمن الغذائى لشعب مصر، ومساندة من يستحق الدعم من غير المقتدرين ومن الطبقة تحت المتوسطة، والتى تكافح تحديات الحياة بكل شرف وأمانة. ولكنها لن تستطيع وحدها مواجهة تحدى غلاء الأسعار، وهنا تأتى أهمية دور الدولة من خلال شبكات الحماية الاجتماعية.

أدرك جيدًا قيمة معهد التخطيط القومى.. لأن أساس الحياة من بناء الإنسان إلى بناء الأوطان يجب أن يتم عن طريق التخطيط الجيد والدراسات المستقبلية وتحديد السيناريوهات المحتملة والاستراتيجيات التى تمثل مقياس النجاح.

استراتيجية مصر 2030 ترتكز على توقعات وسيناريوهات متعددة.. تستطيع أن تواجه الأزمات على غرار أزمة أوكرانيا. وهى سيناريوهات تتضمن إدارة الدولة للأزمات المحتملة والصمود أمام تحدياتها للعبور الآمن.

نجحت مصر فى توفير بيئة ملائمة لمواجهة الأزمات واستمرار وتيرة التنمية الاقتصادية.. منذ جائحة كورنا من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الصمود أمام الأزمات المالية التى أصابت اقتصاد العالم. ولذا أعتقد فى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التوسع فى دعم الصادرات، وإتاحة حوافز تشجيعية للاستمرار فى المزيد من الإشارات الإيجابية لصعود الاقتصاد المصرى، ودعم التجارة الحرة وتعزيز التنافسية.

نحتاج الآن إلى إجراءات سريعة لتنفيذ استراتيجيات الحفاظ على المواطن من الابتزاز والتلاعب والمراوغة والاستغلال من "صيادين الغلابة".

من الآخر..

هناك من يرسم طريق النور للمستقبل، وهناك من يصنع الحرب والغلاء والبطالة ويقتل أمل غير المقتدرين. والبداية كانت مع تحديدهم والوصول إليهم من خلال رصد معلوماتى لتحديد من يجب أن تشملهم شبكات الأمان الاجتماعى ليحصلوا على الدعم الذى يستطيعون من خلاله أن يواجهوا أزمات الحياة.

