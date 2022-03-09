نجاة 6 أشخاص من الموت فى حادث مروع بزراعى الإسكندرية

وقع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة، الأربعاء، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث، وتم اتخاذ اللازم قانونا ونقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوحمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.