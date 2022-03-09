الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 6 أشخاص من الموت فى حادث مروع بزراعى الإسكندرية

حادث
حادث

وقع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة، الأربعاء، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث، وتم اتخاذ اللازم قانونا ونقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوحمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

أشخاص وادى النطرون شرطة النجدة اسكندرية الصحراوي الاسكندرية الصحراوي نقل المصاب حادث مروع الرعاية الطبية اللازمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

مدبولى: ليس لدينا احتياج للجوء للسوق العالمية لشراء القمح حتى نهاية 2022

خالد الصاوى عن دوره فى «يوم الشهيد»: بنقدم رسالة كالخنجر فى صدر الأعداء (خاص)

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة ودراما التنوير

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا