ضبط 203 أطنان مكرونة مجهولة المصدر بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط (203 طن مكرونة) معبأة دخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

كانت قد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1407) قضية تموينية متنوعة ، من بينهم (18) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (1097,8 طن) ، (94) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (724,405 طن - 10853 عبوة).

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.