أوكرانيا تظهر في أسبوع الموضة بباريس.. إليك أبرز اللحظات (صور)

أقيم أسبوع الموضة في باريس ٢٠٢٢ هذا الموسم على خلفية مقلقة للغزو الروسي لأوكرانيا، مما تسبب في أزمة وجودية للمصممين.

في بالنسياجا أبدى المدير الإبداعي ديمينا عرضًا واضحًا للدعم لأوكرانيا، موطنه بالتبني، بينما أبدت ستيلا مكارتني تضامنها من خلال تبرع كبير لمنظمة إغاثة.

قصفت الحرب جميع الاتجاهات، كان يعني أيضًا أن المنصة كان لها شعور مختلف تمامًا، لقد ولت فرحة الصيف المنعشة، وكل تلك الملابس البراقة لارتدائها، تم الاتجاه إلى الأزياء العملية.

نظرت العديد من المنازل إلى الأماكن الخارجية الرائعة للإلهام ، وأبرزها شانيل التي استكشفت التاريخ الاسكتلندي لأشهر، حيث عملت المديرة الإبداعية فيرجيني فيارد على ارتداء ملابس بحجم الرجل على إطارات نسائية، مع العديد من الجيوب العملية وتنتهي بأحذية من نوع خاص.

في Miu Miu وصلت المزيد من المعاطف الرجولية، ولكن تمتزج الآن مع التنانير القصيرة الصغيرة، أو السراويل المصقولة، بطريقة تبدو أقرب إلى طريقة لبس النساء بالفعل.

اختارت ستيلا مكارتني التنانير وحقائب ضخمة، صُنع الكثير منها من جلد صناعي جديد مصنوع من جلود العنب.

في غضون ذلك ذهب فالنتينو في الاتجاه المعاكس، حيث قدم عرضًا ساطعًا بشكل لا يصدق اشتهر بلونه الأحمر الأكثر شهرة لكنه اختار اللون الوردي أو الأسود بالكامل فقط لكل مظهر، وحتى الأحذية جاءت مطابقة لكل مظهر ، كانت الفكرة هي عدم تشتيت انتباه العين عن القطع والتفاصيل.

كان أيضًا المدير الإبداعي لـ Louis Vuitton Nicolas Ghesquiere يميل إلى جمال القطع، والذي تخطى عبر القرون، وضغط العصور المختلفة على المظهر الحديث للغاية، فظهرت فساتين القرن الثامن عشر والبدلات الرسمية الساتان الفائقة الحجم.

وعلى الرغم من مقاطعة العديد من المصممين ودور الازياء للعروض المباشرة هذا العام خوفا من الوباء، إلا أن أسبوع الموضة في باريس قد استطاع أن يجذب الجميع بعروض قوية منحت العديد من الرسائل.