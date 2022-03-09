الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تكريم الملكة إليزابيث الثانية في اليوم العالمي للمرأة (صور)

الملكة إليزابيث وابنها
الملكة إليزابيث وابنها

نشر الأمير وليام ووالده تشارلز سلسلة من التحيات المؤثرة للملكة في يوم المرأة العالمي، خاصة مع احتفالها هذا العام باليوبيل البلاتيني للملكة، والعديد من الاحتفالات والتهابات والرسائل لصاحبة أطول تاريخ وحكم في تاريخ الدولة.

الملكة إليزابيث

شارك الملكان في وقت واحد على صفحتهما على انستجرام  احتفالًا بـ "الأم والجدة والجدة الكبرى ورئيس الدولة"، حيث يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة كل عام تكريما للإسهامات التي تقدمها المرأة للمجتمع في جميع أنحاء العالم.

الملكة إليزابيث

تكريمًا لأشهر امرأة على وجه الأرض، قدم دوق كامبريدج صورًا للسيدة البالغة من العمر 95 عامًا عبر العصور، حيث أظهرت إحدى الصور الملكة والأمير الراحل فيليب محاطين بأحفاد أحفادهما في قلعة بالمورال في عام 2018.


وكانت الملكة تحمل بين ذراعيها الأمير لويس، وكان هناك المزيد من الابتسامات في صورة الملكة مع وليام وكيت في معرض تشيلسي للزهور المحبوب في عام 2019.

الملكة إليزابيث


أظهرت صورة فوتوجرافية بالأبيض والأسود من عام 1977 الملكة تستقبلها الحشود خلال اليوبيل الفضي لها، وصورة أخرى بين تشارلز ووالدته وهو يقبل يدها في مباراة بولو في عام 1988.

جاء في منشور الدوق ما يلي: ``في هذا العام الخاص جدًا باليوبيل البلاتيني، نحتفل بجلالة الملكة و 70 عامًا من خدمتها التاريخية في يوم المرأة العالمي 2022".

الملكة إليزابيث


كان عهد الملكة الاستثنائي أطول من أي ملك آخر في التاريخ البريطاني، ألهم أمة وكرست حياتها لخدمة الكومنولث وشعبها.

وتردد صدى المنشور على حساب تشارلز ، حيث ظهرت أيضا صورة كاميلا وهي تشارك نكتة مع الملكة أثناء زيارة Dumfries House في عام 2014.

الملكة إليزابيث

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إيجابية اختبار الملكة لفيروس كورونا في أواخر فبراير أثار الرعب بين كبار أفراد العائلة المالكة، وحاليا تخضع للتعافي.

الأمير ويليام اليوم العالمي للمرأة الأمير تشارلز الملكة اليزابيث الثانية صور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

مدبولي: ليس لدينا احتياج للجوء للسوق العالمي لشراء للقمح حتى نهاية 2022

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

مايان السيد لـ«الدستور»: فخورة بالوقوف أمام الرئيس السيسي في احتفالات «يوم الشهيد»

مدبولى: أسعار جميع السلع الاستراتيجية ارتفعت على مستوى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

يعصرون ضحاياهم!

فيصل شمس

عفوًا! لماذا تريد من أوروبا أن تعطف عليك؟

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا