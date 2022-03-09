تكريم الملكة إليزابيث الثانية في اليوم العالمي للمرأة (صور)

نشر الأمير وليام ووالده تشارلز سلسلة من التحيات المؤثرة للملكة في يوم المرأة العالمي، خاصة مع احتفالها هذا العام باليوبيل البلاتيني للملكة، والعديد من الاحتفالات والتهابات والرسائل لصاحبة أطول تاريخ وحكم في تاريخ الدولة.

الملكة إليزابيث

شارك الملكان في وقت واحد على صفحتهما على انستجرام احتفالًا بـ "الأم والجدة والجدة الكبرى ورئيس الدولة"، حيث يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة كل عام تكريما للإسهامات التي تقدمها المرأة للمجتمع في جميع أنحاء العالم.

الملكة إليزابيث

تكريمًا لأشهر امرأة على وجه الأرض، قدم دوق كامبريدج صورًا للسيدة البالغة من العمر 95 عامًا عبر العصور، حيث أظهرت إحدى الصور الملكة والأمير الراحل فيليب محاطين بأحفاد أحفادهما في قلعة بالمورال في عام 2018.



وكانت الملكة تحمل بين ذراعيها الأمير لويس، وكان هناك المزيد من الابتسامات في صورة الملكة مع وليام وكيت في معرض تشيلسي للزهور المحبوب في عام 2019.

الملكة إليزابيث



أظهرت صورة فوتوجرافية بالأبيض والأسود من عام 1977 الملكة تستقبلها الحشود خلال اليوبيل الفضي لها، وصورة أخرى بين تشارلز ووالدته وهو يقبل يدها في مباراة بولو في عام 1988.

جاء في منشور الدوق ما يلي: ``في هذا العام الخاص جدًا باليوبيل البلاتيني، نحتفل بجلالة الملكة و 70 عامًا من خدمتها التاريخية في يوم المرأة العالمي 2022".

الملكة إليزابيث



كان عهد الملكة الاستثنائي أطول من أي ملك آخر في التاريخ البريطاني، ألهم أمة وكرست حياتها لخدمة الكومنولث وشعبها.

وتردد صدى المنشور على حساب تشارلز ، حيث ظهرت أيضا صورة كاميلا وهي تشارك نكتة مع الملكة أثناء زيارة Dumfries House في عام 2014.

الملكة إليزابيث

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إيجابية اختبار الملكة لفيروس كورونا في أواخر فبراير أثار الرعب بين كبار أفراد العائلة المالكة، وحاليا تخضع للتعافي.