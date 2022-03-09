تأجيل محاكمة 3 متهمين في تزوير محررات رسمية

حجزت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية تزوير محررات رسمية إلى جلسة 3 مايو المقبل، للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمود أمين، وأحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 18641 لسنة 2021 جنايات أول الزقازيق والمقيدة برقم 3487 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق، عندما اتهمت جهات التحقيق المتهمين: "محمود أ ر أ"، 25 سنة، نقاش، مقيم بمحافظة المنوفية، و"حاتم م ف م"، 45 سنة، صاحب مكتب توريدات، مقيم بمحافظة الشرقية، و"محمد س م ع"، 22 سنة، يعمل محاضر لطلبة هندسة، مقيم بمحافظة الشرقية.

وتبيَّن أنهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية، واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مـع آخر مجهول، في تزوير محرر رسمي وهـو استمارة الرقم القومي الخاصة بالمتهم الأول، والممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لمكتب تأمينات بلبيس.

وتبيَّن أن التزوير تم بطريق الاصطناع، وذلك بأن اتفق المتهمون مع شريكهم المجهول وسـاعدوه في ذلك بأن أمدوه ببيانات المتهم الأول المراد إثباتها، فدون المجهـول بياناته ومهـره بخاتم مقلد عـزاه لذات الجهة فتمت الجريمة، وقلدوا كذلك خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي الخاص بمكتب تأمين بلبيس وتزوير محرر رسمي منسوب صدوره للهيئة القومية للتأمين الصحي بمحافظة الشرقية.