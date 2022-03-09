حيثيات رفض دعوى وقف إقامة السيدات دون الأربعين في الفنادق

أودعت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، المقيدة برقم 48010 لسنة 75 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات.

وكذا جميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.





وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان الثابت من رد جهة الإدارة على موضوع الدعوى ممثلاً في رد الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية - بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 4/9/2021 أنه لا يوجد ثمة قرارات تمنع دخول مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور إلى البلاد.





وقالت، إنه ولما كان المدعي يهدف من دعواه، القضاء له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة خول بمنع السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن سن 40 سنة بالإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور بالفنادق والبنسيونات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.