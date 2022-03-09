الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حيثيات رفض دعوى وقف إقامة السيدات دون الأربعين في الفنادق

محكمة
محكمة

أودعت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، المقيدة برقم 48010 لسنة 75 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات.

 

وكذا جميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.



وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان الثابت من رد جهة الإدارة على موضوع الدعوى ممثلاً في رد الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية - بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 4/9/2021 أنه لا يوجد ثمة قرارات تمنع دخول مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور إلى البلاد.



وقالت، إنه ولما كان المدعي يهدف من دعواه، القضاء له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة خول بمنع السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن سن 40 سنة بالإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور بالفنادق والبنسيونات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

محكمة القضاء الإداري عدم قبول قضائية إلغاء البنسيونات فنادق النجمة الواحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

مدبولي: ليس لدينا احتياج للجوء للسوق العالمي لشراء للقمح حتى نهاية 2022

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

مايان السيد لـ«الدستور»: فخورة بالوقوف أمام الرئيس السيسي في احتفالات «يوم الشهيد»

مدبولى: أسعار جميع السلع الاستراتيجية ارتفعت على مستوى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

يعصرون ضحاياهم!

فيصل شمس

عفوًا! لماذا تريد من أوروبا أن تعطف عليك؟

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا