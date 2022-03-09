علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المجني عليه تقوده إلى حبل المشنقة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، وبجميع آراء أعضائها بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل مواطن وطفلته وإشعال النيران في جسدهما بسبب خلافات اعتقاد المجني عليه بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمتهم في منطقة حلوان.



كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهم من عدمه.



وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبوالعلا ومحمد شرف الدين محمد عبده، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم جودة خ. 61 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان قتل المجني عليه أحمد محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلافات سابقة فيما بينهما وباعث الانتقام بيت النية وصمم علي تحقيق المنية وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "ماسورتان حديديتان" فدلف للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربه وأثخن بثلاثة في الرأس فدنا منه وكال له ضربه استقرت بصدره قاصدًا من ذلك قتله وما أن أيقن وفاته حتى أضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها الطفلة ملك أحمد عمدًا مع سبق الإصرار بأنها ما أن دلفت لذات العين وأبصرته حال إتيانه جرمه محل الاتهام الأول فحاولت الفرار هاربة ولكن انهال عليها المتهم وضربها بذات السلاح الأبيض استقرت برأسها قاصدًا من ذلك قتلها وما أن أيقن وفاتها حتى أضرم النيران في جسدها فأحدث ما بها من إصابات تأيدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها.

وأكد مجري التحريات رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، أنه بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصل إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة، علي النحو الوارد بالأوراق بأنه وعلى إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه على إثر اعتقاد الأخير بوجود علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجته اعتاد المجني عليه استغلال المتهم ماديًا، وبتاريخ الواقعة نوى المتهم ازهاق روح المجني عليه لما عاناه منه فأعد لذلك السلاح الأبيض المضبوط ودلف للعين محب للواقعة وغافل المجني عليه حال نومه وكال له ضربه واتبعها بثلاثة بالرأس وأخيرها بالصدر باستخدام السلاح الأبيض وعندما عادت نجلته المجني المجني عليها فأبصرته حال ذلك حاولت الفرار ولكن تمكن منها وكال لها ضربه بالرأس بذات السلاح الأبيض وما أن ايقن وفاتها أضرم بجثمانهما النيران محاولًا إخفاء جرمه قاصدًا من ذلك قتلهما.