المؤبد لتاجر قتل زوجته ودفنها سرا بمقابر الصدقة في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولي، برئاسة المستشار ثروت عامر، تاجر؛ لتورطه في قتل زوجته ودفنها سرًا بمقابر الصدقة بمنطقة الشموت.

كما قضت بالحبس لمدة سنة لشقيقه وصديقه في مساعدته، في القضية رقم 1520 لسنة 2021 جنايات قسم أول بنها، والمقيدة برقم 2447 لسنة 2021 كلى شمال بنها.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية الأسبق، تلقى إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ باختفاء "م.ف.ا"، 25 عامًا، ربة منزل، وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.

وتشكل فريق بحثى لفحص الواقعة وتبين قيام زوجها "ر.س" تاجر فاكهة، بضرب زوجته بخشبة على رأسها فلقيت مصرعها، فقام على إثر ذلك بالاستعانة بشقيقه، وصديق له، ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت ودفنها.

وتبين من التحقيقات أن الزوج والزوجة تزوجا عرفيا ودائم التعدي عليها بالضرب، وأنها ماتت خلال تعديه عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها، نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس، قام على أثر ذلك الزوج بالاستعانة بشقيقه وصديق له ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت، وجرى ضبط المتهمين الـ3 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.