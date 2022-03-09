وزير الهجرة تتصل بالشاب المصري «منقذ العرب» في أوكرانيا: هذه الإنسانية

أظهر المصري إسلام العشيري 27 عاما من ابناء محافظة الفيوم، شجاعة المصري عندما ذهب إلى أكثر المدن اشتعالا في أوكرانيا لأنقاذ أم أوكرانية و3 أطفال يمنيين، استجابة لاستغاثة زوجها في اليمن، ثم تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اليمني ليشكره على شجاعته.

وظهر إسلام، في فيديو له عبر حسابه على موقع سناب شات مشغل أغنية "الغزالة رايقه" فى سياراته وهو عائد بالأطفال اليمنيين كي يطمنئهم ولا يخافوا وسط صوت الصواريخ والقنابل على الطريق.

كما أنقذ إسلام المقيم في أوكرانيا أم عراقية وأولادها الأربعة في مدينة "بيلا تشيركاس" جنب "كييف"، وقبلها إنقذ مواطن سعودي مع زوجته الأوكرانية الحامل فى شهرها الثامن.

من جهتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي أجرته بالشاب المصري، عن فخرها واعتزازها بشجاعته وإقدامه، والذي يؤكد أن هذه هي صفات المصريين الحقيقية، إذ أنهم يتحلون بالمروءة والنبل مع الجميع دون تمييز وقالت: "هذا ما تفرضه علينا الإنسانية في كل مكان".



