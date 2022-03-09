ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2180 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، و41 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و82 ألفا و 656 حالة، والوفيات إلى 35 ألفا و443.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألفا و671 حالة إصابة.



وسجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2969 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 237 ألفا و45 حالة، بإجمالي وفيات 1637.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 87 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و304 ألاف و12 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 290 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و277 ألفا و680 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 8 ألاف و939 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و575 ألفا و608 حالات، كما سجلت البلاد 265 حالة وفاة مرتبطة به، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 320 ألفا و166.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، وحالتين وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 466 ألفا و303 حالات، والوفيات إلى 2176.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و629 ألفا و930 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و456 حالة.

وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 506 آلاف و222 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و303 حالات.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 133 ألفا و263 حالة والوفيات إلى 3043 .

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20 ألفا و999 حالة والوفيات إلى 853 حالة .

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 111 ألفا و857 حالة.



وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 421 ألفا و592 حالة والوفيات إلى 8560.

وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة 14 ألفا و415 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و217 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن إلى 5 ملايين و760 ألفا و474 حالة، بينما تبلغ الوفيات 112 ألفا و768 حالة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 758 إصابة جديدة و6 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 516 ألفا و392 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 30 ألفا و 150 حالة.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و484 حالة إصابة جديدة، و17 حالة وفاة، ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في التشيك إلى 3 ملايين و653 ألفا و41 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 39 ألفا و32 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 11 الفا و712 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 36 حالة وفاة.



وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و534 ألفا و444 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 18 ألفا و786 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.

وفي المجر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألفين و632 حالة إصابة جديدة، فضلا عن 54 حالة وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في المجر إلى مليون و809 آلاف و917 حالة، وتبلغ الوفيات 44 ألفا و549 حالة.

وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألفين و874 حالة إصابة جديدة، بينما لم تسجل أي حالات وفاة.



وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 523 ألفا و279 حالة، وتبلغ الوفيات ألفين و308 حالات.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 208 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، و3حالة وفاة واحدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 144 ألفا و759 حالة، وتبلغ الوفيات 633 حالة، بحسب صحيفة /ذا لواتيان تايمز/ المحلية.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 111 حالة إصابة جديدة، و6 حالات وفاة.



ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة في أفغانستان إلى 175 ألفا و525 حالة، بينما تبلغ الوفيات 7 آلاف و639 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5 آلاف و 737 حالة إصابة جديدة و11 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 944 ألفا و968 حالة إصابة والوفيات إلى 8 آلاف و562 حالة وفاة .

وفي أستراليا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 33 ألفا و 482 حالة إصابة جديدة و34 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و 462 ألفا و 661 حالة إصابة والوفيات إلى 5 آلاف و 498 حالة وفاة .

وفي بلجيكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7 آلاف و 495 حالة إصابة جديدة و17 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و 609 ألاف و122 حالة إصابة والوفيات إلى 30 ألفا و313 حالة وفاة .

وفي بروناي دار السلام، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف و 155 حالة إصابة جديدة و 4 حالات وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 100 ألف و 173 حالة إصابة والوفيات إلى 155 حالة وفاة.

وفي اليابان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 49 ألفا و416 حالة إصابة جديدة و232 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 5 ملايين و 483 ألفا و524 حالة إصابة والوفيات إلى 25 ألفا و281 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 26 ألفا و336 حالة إصابة جديدة و304 حالات وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 5 ملايين و 826 ألفا و589 حالة إصابة والوفيات إلى 151 ألفا و135 حالة وفاة.