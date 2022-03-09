النيابة تأمر بتشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار في بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة شاب لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار في ظروف غامضة بمنطقة بولاق الدكرور وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به وأدت لوفاته.

يذكر أن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة "ه. أ"، في العقد الرابع من العمر.

وتبيَّن أنه سقط من أعلى عقار وجارِ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.